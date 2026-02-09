我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中賓士停路邊，卻遭人砸破車窗、擋風玻璃。（圖／翻攝照片）

過年前不平靜！台中市南區五權南路與忠明南路口8日晚間發生砸車事件，一名賓士車主將車停在路邊，怎料，準備取車時，赫然發現愛車的前後擋風玻璃與四面車窗全被敲碎，現場碎玻璃撒滿地，慘狀令路過民眾傻眼並拍下PO網，質疑「是沒政府了嗎？」，目前警方已鎖定並通知嫌犯到案說明，全案將依恐嚇及毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦，進一步釐清詳細案情。據了解，一名33歲王姓男子將愛車停放在台中五權南路與忠明南路口，不料8日晚間10點25分取車時，驚見全車前後擋風玻璃及車窗竟悉數被敲破砸爛，車況慘不忍睹，讓他氣得立刻向轄區第三分局報案。這幕誇張的景象隨後被路過民眾拍下並上傳網路，質疑「到底有什麼深仇大恨啊？」、「是沒政府了嗎？」，痛批「讓人家過個好年會怎樣嗎？」對此，警方表示經循線追查，研判此案疑似與金錢債務糾紛有關，目前已掌握嫌犯身分並通知涉案人到案說明，全案後續將依恐嚇及毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦，至於詳細的犯案動機仍有待進一步調查釐清。