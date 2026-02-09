我是廣告 請繼續往下閱讀

位於台北市北投區行義路的某溫泉餐廳昨（8日）傍晚驚傳離奇雙屍命案。一名46歲李姓男子帶著同齡郭姓女友前往自己工作的餐廳泡湯，怎料，郭女疑因身體不適猝死於湯屋內。李男接獲同事通知異常後衝入查看，疑似因目睹女友慘狀，打擊過大導致心臟病發，當場昏迷倒地。警消獲報趕抵時，發現郭女已明顯死亡，另李男經緊急送往榮總搶救，仍舊宣告不治，預計今（9日）下午3時進行相驗。據了解，李男昨（8日）安排女友於下午2時30分進入湯屋，自己則在停車場工作。因郭女患有氣喘，李男曾於半小時後前往查看確認安全，並囑咐同事代為留意。下午4時許同事敲門時郭女尚有回應，但至傍晚5時30分再次叫喚卻無人應答。李男獲報後衝入湯屋，發現女友已無氣息，隨即倒地失去意識。警方勘驗現場後發現，湯屋內通風孔運作正常，經檢測並無硫化氫或一氧化碳超標情形，且現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入或氣體中毒。警方研判，郭女疑因泡湯過久導致身體不適猝死，而本身有心臟病史的李男恐因目睹女友身亡，一時情緒激動誘發心臟病致死。全案確切死因仍待檢察官進一步相驗釐清。