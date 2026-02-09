我是廣告 請繼續往下閱讀

15歲那年，看著父母為了移民加拿大日夜操勞，越南裔少年黎俊（Tuan Le）只說了一句話，卻改變了全家的人生軌跡。他說：「給我10年，我會讓你們退休。」如今，他在25歲就兌現承諾，靠著短影音製作公司年營收破百萬美元，不僅養活自己，也讓父母真正卸下重擔。根據《越南快訊》報導，黎俊一家原本在越南生活無虞，但父母為了給孩子更好的未來，賣掉一切、重頭來過。初到加拿大的黎俊幾乎不會英文，適應期充滿挫折，而父親長時間工作、體重一週暴瘦的畫面，成為他立下誓言的關鍵時刻。他後來回憶，那一刻讓他第一次真正意識到「責任」的重量。對影音的興趣，成了黎俊翻轉人生的起點。他從剪接遊戲影片玩票開始，後來以一支20分鐘影片只收20加幣的低價，替YouTuber接案磨技術。2018年高中畢業後，他進入多倫多電影學校就讀，還以拍攝父母的短片入選名人堂，卻也因此決定輟學，全力投入實戰。離開校園後，他過得並不風光。黎俊瘋狂寄郵件給所有能想到的公司、無償替製作團隊工作學經營，甚至替餐廳拍片只換一頓飯。這段苦日子的轉捩點出現在他向小吃攤與店家推銷「TikTok短片方案」，一口氣收2000美元拍10支，還保證不爆紅就全額退款，沒想到第一批作品就成功爆紅。後來他在2022年底創立短影音製作公司ShortsCut，2023年正式營運，主打TikTok、IG Reels與YouTube Shorts的商業內容。隨著口碑建立，客戶月費從萬元美元起跳，最高達1.6萬美元。2025年公司營收達108萬美元、淨利近49萬美元，團隊規模擴大到15人，橫跨多國運作。對黎俊來說，數字只是結果，真正重要的是父母終於能安心生活。如今他已負擔父母房租與日常開銷，父母現在只在農夫市集兼職兩天，純粹只為了活動筋骨並享受退休生活。至於未來，這名年輕創業家毫不掩飾野心，直言希望5年內把公司做到年收1億美元，「聽起來很瘋狂，但要玩這個遊戲，本來就得有點瘋。」