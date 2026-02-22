我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉詩詩（右）與吳奇隆（左）婚後這幾年不斷傳出婚變傳聞。（圖／翻攝自微博）

吳奇隆在和劉詩詩結婚前曾有過一段婚姻，加上家裡的債務、感情又不順，導致他後來再娶劉詩詩時忍不住在婚禮上落淚，不過結婚11年的兩人卻婚變頻傳。去年吳奇隆帶兒子回台灣探親，劉詩詩則在哈爾濱拍戲，今年兩人的動向再度受到討論，而之前吳奇隆高齡75歲的媽媽看到新聞則難過說很心疼媳婦，誇劉詩詩溫柔又孝順，離婚是沒有的事。吳奇隆過去曾和蔡少芬傳情，和馬雅舒結婚，離婚後再戀上劉詩詩，兩人結婚時轟轟烈烈，吳奇隆在婚禮上哭得一把鼻涕一把眼淚，曾經怨恨老天對他不公，直到遇見劉詩詩，才知道老天是把最好的留給了他。只是這段11年的婚姻，多次爆出離婚消息，吳奇隆的媽媽也看不下去，跳出來說劉詩詩溫柔體貼，兩人關係並無不妥，雖不願談太多兩人的婚姻細節，但強調離婚一事絕對是假消息，提及媳婦大讚，「詩詩溫柔體貼又孝順，我的包包都她送的。」劉詩詩的經紀公司也曾發布聲明，要求爆料狗仔刪除「劉詩詩離婚」的相關內容。劉詩詩和吳奇隆在2010年因合作《步步驚心》相識相戀，2015年登記結婚，隔年3月在峇里島舉行婚禮，2019年生下兒子，雖然產後劉詩詩的作品就不如過去這麼多，但她仍持續活躍於演藝圈，這些年也拍了不少好劇，包括《親愛的自己》、《流金歲月》、《一念關山》、《掌心》等等。