在今（9）日於加州Levi's球場舉行的第60屆超級盃（Super Bowl LX）中，西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）踢球手邁爾斯（Jason Myers）正式寫入史冊。他在第四節剩餘5分35秒時踢進了一記29碼射門，這不僅是他在本場比賽的第5記射門，更打破了超級盃歷史上單場最多射門得分的紀錄。隨著海鷹隊以22：7領先新英格蘭愛國者（New England Patriots），邁爾斯極有可能成為NFL成立106年以來，首位奪得超級盃最有價值球員（MVP）的踢球手。NFL（國家美式足球聯盟）成立於1920年9月17日（當時名為 APFA），若以2026年作為計算基準，至今已成立106年。過去從沒有球員在超級盃完成單場5次射門，但今晚邁爾斯在這場防守大戰中做到了。本屆超級盃演變成一場防守大戰，雙方進攻組在達陣區前屢屢受挫。海鷹隊在上半場完全仰賴邁爾斯的3記射門取得9：0領先，也讓她獲獎機率從不到1%大幅攀升。在第三節與第四節，邁爾斯持續穩定輸出，先是以一記41碼射門追平紀錄，隨後在愛國者四分衛梅伊（Drake Maye）遭到海鷹安全衛洛夫（Julian Love）抄截後，邁爾斯再次把握機會踢進破紀錄的第5球，包辦了球隊大部分的得分。超級盃過去59屆歷史中，從未有過踢球手獲選MVP。歷史上唯一的特勤組MVP是1997年的回歸員霍華德（Desmond Howard）。邁爾斯（Jason Myers）的驚人數據： 單場5記射門全中，打破此前由多名球員共同保持的4次紀錄。儘管跑衛沃克（Kenneth Walker III）與四分衛達諾德（Sam Darnold）在推進上有所貢獻，但在這場缺乏達陣的防守戰中，邁爾斯的得分效率無疑最具統治力。愛國者隊在比賽末段雖由梅伊連線霍林斯（Mack Hollins）完成35碼達陣，勉強避免了成為超級盃史上首支被完封球隊的恥辱，但隨後追分無望。海鷹隊在外接手史密斯-恩吉巴（Jaxon Smith-Njigba）因傷短暫離場又回歸的鼓舞下，配合邁爾斯的歷史級表現，已幾乎鎖定勝局。