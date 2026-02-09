我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市左營、楠梓市議員參選人尹立今（9）日發布與高雄市長候選人、立委賴瑞隆合拍推薦影片，強調兩人相識近二十年，從公部門合作到市政團隊並肩作戰，彼此早已建立深厚默契，未來不論在選戰或市政推動上，都將緊密合作。賴瑞隆表示，早在二十年前，尹立為了籌辦第一屆高雄設計節，特地到當時他任職的建設局溝通協調，那時就深刻感受到尹立對高雄的熱情與投入。「那時候我就看見他對高雄的熱血。」賴瑞隆說，尹立不只是推動駁二藝術特區發展的重要推手，更是最懂城市美學與文化產業的人，既懂設計，又有實際執行力。賴瑞隆指出，這些年來，兩人從公務員與民間專家的合作關係，到後來在公部門團隊中並肩作戰，一起為高雄發展付，一起見證高雄的改變與成長，也共同累積了推動城市進步的經驗與信任。而未來，無論是在選舉過程或市政推動上，都會持續攜手合作，為高雄的發展全力以赴。更坦言，市議會需要真正懂市政、能立即上手的即戰力，尹立正是最佳人選。