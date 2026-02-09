我是廣告 請繼續往下閱讀

陳亭妃在民進黨台南市長初選勝出，以些微差距落敗的林俊憲，看板仍隨處可見，地方傳出係為「換妃」布局。民進黨立委王世堅今在台中受訪時表示，民進黨從沒有初選決勝負之後，還以其他方式翻轉的前例。林俊憲的品德操守就是願賭服輸，「這是身為男子漢大丈夫最重要的原則，這一點他非常堅持」。未來賴清德也一定會南下幫陳亭妃助選。先前台南市長初選期間，王世堅曾多次幫陳亭妃站台，王世堅今（9）日與莊瑞雄到民進黨台中市黨部，陪英系8位市議員參選人辦理登記，受訪時媒體問到，台南已確定提名陳亭妃參選市長，但林俊憲近來和與陳亭妃硬幹的議長邱莉莉到處掛看板，地方議論民進黨可能「換妃」，是否真有此事？王世堅大呼「絕對不可能」！他強調民進黨創黨至今，提名的遊戲規則行之近40年，從沒有參政黨員在初選勝負底定後還以其他方式翻轉。且以他對林俊憲的了解，林的品格操守絕對是願賭服輸，「這是身為男子漢大丈夫的最重要的原則，這一點他一定非常堅持」。王世堅認為，台南初選剛結束就遇到過年，林俊憲和議長用先前的看板繼續拜年，這個是人之常情。林俊憲一定會放下初選成見，完全支持陳亭妃來參選台南市長。且不只林俊憲，黨主席賴清德也一定會在公忙之餘，找時間幫陳亭妃助選。他強調台南、台中、高雄對民進黨的政績展現非常重要，「我們就4個字『志在必得』」。