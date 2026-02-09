我是廣告 請繼續往下閱讀

選票塵埃落定，泰國總理阿努廷成功續任，但真正的挑戰才正要開始。對這個曾在1980年代末期創下雙位數成長、被譽為「亞洲四小虎」的國家而言，如今的經濟現實卻格外沉重。現在泰國面臨內需疲弱、製造業降溫、觀光復甦乏力的問題，泰國今年的經濟成長率甚至可能淪為東南亞墊底。因此經濟問題正是本次大選的核心焦點之一，泰國財政部已將去年經濟成長預測，從原先的2.4%下修至2.2%，並警告今年成長速度恐是近三年來最慢。出口放緩、泰銖走強，加上長期的政治不確定性，都成為壓抑經濟動能的關鍵因素。國際機構的評估同樣不樂觀，國際貨幣基金組織（IMF）預測，泰國今年經濟成長率僅約1.6%；相較之下，世界銀行去年9月指出，越南GDP成長率高達6.6%，區域差距持續拉大，也讓泰國的競爭壓力更加明顯。多家外媒分析，泰國正被結構性問題牢牢拖住腳步。人口快速老化、勞動力萎縮，加上家庭債務水準居高不下，都是長年未解的隱憂。泰國家庭債務已逼近GDP的90%，在亞洲名列前茅，反觀越南僅約25%，消費與投資彈性差距一目了然。外部環境同樣不友善，廉價的中國製商品大量湧入全球市場，越南等新興製造基地競爭激烈，正不斷侵蝕泰國工業基礎；美國對泰國商品課徵19%的對等關稅，更直接衝擊出口導向的經濟模式。再加上疫情後出口復甦緩慢、經常帳盈餘表現平平，泰國經濟動能顯得後繼無力。然而，最棘手的仍是政治與信心問題。不到三年內更換三位總理，讓投資人卻步，也延宕改革與基礎建設進程。觀光業尚未回到疫情前水準，中國旅客人次甚至被越南反超。阿努廷曾坦言，泰國經濟已落後越南，這是一場「噩夢」。如今勝選的他能否帶領泰國走出經濟衰弱的陰影，將決定這場勝利究竟是新起點，還是更艱難考驗的開端。