台中神岡「大夫第反重劃自救會」會長曾世源因市地重劃案地主不能退出，又不滿向中市府陳情無效，昨天（8日）北上縱火抗議，先後在台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁所燒稻草，涉犯公共危險罪，曾世源今天上午移送台北地檢署複訊時，由台北市警局中正一分局偵查隊長蔡漢政親自押解，記者問曾世源「有話要說嗎？」、「要陳情什麼？要不要藉這個機會說一下？」、「為什麼跟台中市政府抗議要跑到台北放火？」他全程沉默並以衣物遮住上銬的雙手，並未回應媒體。72歲的曾世源從台大外文系畢業後赴日留學，回國教學英、日語及圍棋，是知名的圍棋書籍翻譯者；他是台中神岡人，對於社口地區的「大夫第自辦都市重劃案」無法接受，認為地主早年遭受徵地、現在加入市地重劃但土地面積大幅減少，形同被建商剝削。曾世源2月8日上午近12點，先到北捷大安森林公園站地下1樓2號出口旁的廁所縱火，到了下午1點多，善導寺站的男廁也發生火警，中正一分局啟動線上攔截圍捕，2點10分在仁愛路與林森南路口逮捕曾世源。警方調查，曾世源利用兩度縱火的空檔，曾搭公車前往台北車站，步行到台鐵大樓內放置陳情信，再走到西門町換帽子與外套，變裝完畢後才搭捷運去善導寺二度犯案，研判他是刻意製造斷點，增加警方追查困擾。