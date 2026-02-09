我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運大安森林公園站、善導寺站內男廁昨（8）日接連傳出火警，縱火的72歲曾男擁有高學歷，他並供稱自己是台中市神岡區大夫第自辦重劃自救會會長，縱火目的是為了吸引媒體注意該地的徵收案，並向政府陳情。對此，台北市長蔣萬安今受訪指出，他很感謝警察局、消防局、捷運公司等單位，昨天第一時間緊急的應變處理，加上近期的3次強化維安演練，也確實提升了整體的維安應變，在這一次充分地展現具體成果。北捷站內昨驚傳連續火警，根據調查，曾男昨上午從台中北上犯案，接近12時左右在大安森林公園站內男廁用打火機燃燒稻草，接著換裝逃跑，並於13時59分時又在善導寺站男廁放火，還好站務及消防人員及時趕到現場，沒有造成人員傷亡，曾男也被警方帶回偵辦。針對北捷近期事故頻傳，蔣萬安今受訪也特別提到，他要特別肯定包括警察局、消防局、捷運公司等單位第一時間緊急的應變處理，第一時間即刻啟動聯防機制，也鎖定了嫌犯，而且在3個小時內，即刻逮捕嫌犯到案。所以近期的3次強化維安演練，也確實提升了整體的維安應變，也在這一次充分地展現具體成果。