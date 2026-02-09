我是廣告 請繼續往下閱讀

第60屆超級盃（Super Bowl LX）於今日正式落幕，西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）最終以29：13擊潰新英格蘭愛國者（New England Patriots）。儘管踢球員邁爾斯（Jason Myers）單場5記射門打破超級盃歷史紀錄，引發全美熱議，但最終MVP殊榮仍頒給了進攻端的頭號功臣跑衛沃克（Kenneth Walker III）。他在二號跑衛沙邦內特（Zach Charbonnet）缺陣的情況下，獨自扛下進攻重任，以近乎完美的衝鋒表現成為海鷹奪冠的核心。在本屆演變成防守大戰的超級盃中，海鷹隊的明星球員大多遭到壓制，唯一的進攻亮點全集中在沃克身上。沃克全場負擔了高達27次衝鋒，狂轟135碼，平均每次衝鋒能推進5.0碼。雖然他在達陣區前數度受阻，沒有留下達陣紀錄，但正是靠著他一次次紮實的推進，才讓海鷹能長時間掌控球場節奏，並為邁爾斯創造了5次歷史性的射門機會。憑藉此表現，他成為自1998年丹佛野馬隊Terrell Davis以來，首位獲得超級盃MVP殊榮的跑衛。在缺乏火力的防守戰中，沃克高效率且穩定的持球推進，是海鷹能擊碎愛國者防線的關鍵。奪下冠軍後，沃克受訪時表示：「這簡直是夢想成真。很多人打了一輩子球，也到不了我們這個高度。這是一種恩賜。感謝教練和全隊一直以來的團結支持。」沃克進一步說道：「整個賽季我們都經歷了很多逆境，但我們始終團結在一起。正是這些逆境展現了我們作為一個團隊的真正實力。我們現在建立了一種兄弟般的情誼，這非常特別。」本屆比賽雙方進攻組在紅區內屢屢受挫，海鷹隊在上半場完全仰賴邁爾斯的3記射門取得9：0領先。由於兩隊四分衛表現低迷，邁爾斯的獲得MVP的機率一度從賽前不到1%狂飆至熱門人選，他在下半場持續穩定輸出，先是以一記41碼射門追平紀錄，隨後更把握愛國者梅伊（Drake Maye）遭抄截的機會，踢進破紀錄的第5球。儘管邁爾斯獨自貢獻了17分並改寫超級盃史冊，但最終仍未能打破「0踢球員MVP」的百年定律，遺憾與榮耀擦身而過。愛國者隊在比賽末段雖由梅伊連線霍林斯（Mack Hollins）完成35碼達陣，勉強避免了被完封的恥辱，但梅伊隨後在壓力下發生致命掉球失誤，由海鷹防守組努沃蘇（Uchenna Nwosu）回攻達陣鎖定勝局。海鷹隊此次封王，也讓他們成為史上第7支在客場捧起金盃的球隊，且場地正是宿敵舊金山49人的主場，讓這座冠軍更具紀念價值。