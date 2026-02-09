我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北檢發布拍賣會資訊。（圖／翻攝畫面）

被車迷譽為「四大神獸」的頂級超跑即將公開競標！台北地檢署偵辦太子集團涉嫌洗錢、非法吸金等案件，查扣大批名車與不法資產，將於3月2日囑託法務部行政執行署台北分署辦理變價拍賣，其中最受矚目的拍賣標的，包括法國頂級手工跑車BUGATTI Chiron Sport、法拉利「馬王」LaFerrari、麥拉倫傳奇P1，以及被譽為機能美學代表的PORSCHE 918 Spyder，另還有MCLAREN Senna、FERRARI限量款Monza SP2、ROLLS-ROYCE等多款罕見超跑與豪華名車，拍賣消息曝光後，引發車迷與收藏圈高度關注。台北地檢署指出，本案由檢察官指揮法務部調查局台北市調查處、刑事警察局等單位偵辦，查出太子集團涉嫌在台從事洗錢、組織犯罪、賭博等不法行為。為落實政府「五打七安」及打詐政策，檢警調在偵查階段即全面清查犯罪所得流向，並向法院聲請扣押裁定獲准，累計查扣該集團名下不動產24筆、銀行帳戶332個、各式名車35輛及大量精品，扣押資產總價值超過新台幣50億元。北檢表示，為避免高價扣押物長期停放導致價值減損，除相關精品已於2月3日由行政執行署士林分署完成首場拍賣外，這次也特別囑託行政執行署台北分署，針對名車辦理變價拍賣，盼能在偵查期間即時回收不法所得，落實剝奪犯罪利益的制度目的。據規劃，這場名車拍賣會將於3月2日上午在台灣警察專科學校舉行，拍賣標的共計33輛，涵蓋多款限量超跑與頂級豪華名車。北檢指出，考量拍賣物件數量多、價值高且具高度特殊性，選定警專作為拍賣場地，除利於安全維護，也讓有意競標的民眾能近距離鑑賞車況，提升競標意願，展現政府打擊詐欺、追回犯罪所得的決心。北檢強調，檢警調偵辦團隊將持續透過扣押與變價機制，徹底切斷犯罪集團對不法資產的掌控，讓犯罪行為不僅付出刑責代價，也必須「吐回」不法所得；相關拍賣流程與注意事項，已公告於行政執行署台北分署官網，供民眾查詢。