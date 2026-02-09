我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「中興號」教練機，歷經10年風霜後於去年底完成全面噴修整新，今年寒假以嶄新姿態亮相。（圖／高市府教育局提供）

高雄市岡山區兆湘國小校園內，有一處深具象徵意義的航空地標—由空軍捐贈、編號0720的「中興號」教練機。該機為我國自行研製的螺旋槳教練機，也是AT-3高教機的前身之一，於2014年11月由國防部正式捐贈予兆湘國小設置展示，成為全台少見、設於校園內的實體軍機之一。「中興號」教練機，歷經10年風霜後於去年底完成全面噴修整新，今年寒假以嶄新姿態亮相，吸引大批校友回校拍照打卡。兆湘國小前身為「空軍子弟小學」，因鄰近空軍基地，過去曾培育無數空軍子弟與飛官子女就學，與我國空軍發展有著深厚連結，也因此被許多校友暱稱為「飛行員的搖籃」。校園內展示的中興號教練機，不僅是一件靜態展示品，更象徵著世代空軍精神與航空夢想的傳承。隨著時間推移，中興號教練機在戶外展示歷經日曬雨淋，外觀逐漸斑駁。為延續其教育價值與文化意義，校方於2025年底完成整體噴漆與檢整工程，使機身重新展現原有英姿，並同步結合校園通學步道規劃，打造具教育意涵的「全民國防通學步道」。沿線設置空軍意象牆與航空知識導覽，讓學生在日常通學與校園生活中，自然接觸航空歷史與國防概念。除了中興號教練機本體，兆湘國小整體校園空間設計亦別具巧思。校舍外觀融入飛機堡壘意象，並設置大型螺旋槳造型地標，強化航空主題校園特色，使校園宛如一座縮小版的航空教育園區。校長陳麗玉希望透過具象且生活化的設計，讓學生在潛移默化中培養對科學、工程與國防議題的興趣。校長陳麗玉說，兆湘國小中興號教練機重新亮相，不僅讓校園風景再添亮點，也讓一段屬於空軍、屬於地方、屬於無數家庭的飛行記憶得以延續。此外，中興號教練機不只是校友回憶的象徵，更是重要的教育資源。未來將持續結合課程，透過導覽解說、航空主題學習活動及跨領域教學，讓學生從實體飛機出發，認識我國航空發展歷程，培養科學素養與愛國意識。