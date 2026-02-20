我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周幼婷（右）和藍正龍離婚後將重心回歸家庭。（圖／NOWnews資料照）

▲福原愛宣布二婚、懷孕。（圖／摘自福原愛 Ai Fukuhara 臉書）

▲Una現在是童裝老闆娘。（圖／翻攝自IG@ounalino）

▲小嫻在44歲時重返校園。（圖／翻攝自IG@hsien_0309）

許多女星在步入家庭後選擇淡出，但當婚姻畫下句點，反而是她們展現驚人韌性的轉折點，Melody 2023年離婚後，轉戰電商、小紅書直播帶貨，憑著優雅談吐和時尚品味，直播首秀就創下破億流量，單場營業額衝破5300萬元台幣。而周幼婷、福原愛以及國光女神Una（林書葶）也都在離婚後重新找回自我，過得比以前更好。Melody（殷悅）2023年宣布和富商前夫吳育奇結束17年婚姻，重返單身後她的事業一路起飛，精準鎖定電商領域，在社群平台「小紅書」初試啼聲便驚豔全場，憑藉著優雅談吐與時尚品味，她的直播首秀即創造破億流量，單場營業額更衝破1200萬人民幣（約5300多萬元新台幣），成功從通告藝人翻身為兩岸公認的「帶貨女王」。自3年前與藍正龍結束婚姻關係後，周幼婷的公眾活動頻率大幅降低，社群媒體也呈現半停更狀態。外界曾揣測她已退出演藝圈，但實際上她正享受著陪伴兒女的時光，並維持著貴精不貴多的工作節奏，偶爾露面接演戲劇或參與品牌合作，在平淡中找回生活的掌控權。同樣選擇深耕大陸市場的福原愛，自離婚後便積極轉型為全職直播主。儘管轉型路上面臨挑戰，她仍堅持分享居家生活與穿搭，並致力於民生用品的銷售。除了事業重心移轉，福原愛的感情生活也在 2025 年底傳來新消息，證實已與交往對象A先生結為連理並懷有身孕，開啟人生新篇章。並非所有女星的轉型都聚焦在螢光幕前。曾擔任《國光幫幫忙》助理主持的Una（林書葶），在經歷離婚與淨身出戶的打擊後，展現了超強生存力。她褪去明星光環，從舞蹈教室櫃台做起，甚至不惜在凌晨四點奔向菜市場搶位販售童裝。對她而言，腳踏實地的收入遠比演藝圈的浮華更為重要。小嫻與球星和何守正2012年結婚，2018年離婚，恢復單身後的小嫻活得更加自在，拋下演藝圈的一切衝到墾丁打工換宿，還進入屏東大學音樂系，一圓年輕時的音樂夢，以自身經歷告訴粉絲，只要想做永遠不嫌晚。