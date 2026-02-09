我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂樂（右）遺傳媽媽季芹（左）的美貌。（圖／季芹IG@chin_chin416）

藝人王仁甫與季芹婚後育有一對寶貝兒女，夫妻倆曾砸200萬讓女兒樂樂去加拿大就讀國際學校，去年她更申請上澳洲的雪梨大學，每年學費上看百萬。19歲的樂樂準備迎接大學生活，目前已抵達澳洲的她，昨（8）日在IG上分享多張海邊辣照，身穿泳裝露出一截蠻腰、逆天長腿，健康的形象加上傲人身材引來許多網友留言按讚。樂樂近日前往澳洲當地的海邊遊玩，並分享多張泳裝照，畫面中她戴著草帽、身穿丹寧風抹胸泳裝，對著鏡頭露出甜美笑容、趴在石頭上開心擺拍，照片充滿度假感。而樂樂女大18變，畫面中她展現窈窕的身材曲線，身穿泳裝露出纖細蠻腰，和一雙長腿，散發女人味，完全遺傳了爸媽的優良基因。照片曝光後，網友留言稱讚：「樂樂好漂亮」、「好美」、「歡迎來到澳洲，要注意防曬喔，太陽超惡毒的」、「陽光樂樂～甜美」、「身材太好了」、「樂樂真美，身材跟媽媽一樣好」。樂樂雖去年就已經申請上雪梨大學，但因為澳洲學制跟台灣相反，若是要上學期入學，就必須等到今年2月才開學，季芹也透露澳洲現在居住費用不便宜，雪梨更是澳洲消費跟開銷比較高的地方，但為了孩子依舊是全力支持，另外兒子也會和女兒一樣，去加拿大唸高三。