威力彩頭獎衝11.5億！4生肖偏財運爆棚 財神方位曝

▲本期財神方位落在南方與東北方，若能挑選店面坐向朝南或東北的彩券行，財運氣場更旺，也被視為較容易開出大獎的方位。（圖／AI生成、記者賴禹妡製圖）

買威力彩穿3幸運色超重要！拉鼻子、耳垂引財氣

▲輕輕撐鼻孔或捏鼻頭、上下拉動耳垂，可增加財氣、福氣流動。（圖／AI生成、記者賴禹妡製圖）

威力彩第115000012期今（9）日晚間開獎，頭獎一口氣衝上11.5億元。命理師楊登嵙表示，本期財運屬虎、馬、狗、豬者4生肖最旺，有機會迎來暴富契機，另外只要選對財神方位「南方與東北方」、挑選坐向朝南或東北的彩券行、穿著藍、黑、綠幸運色服飾，以及透過按摩鼻子與拉耳垂活絡財氣，都有助於提升整體財運氣場，快把握這波11.5億元的機會！楊登嵙表示，本期整體財運表現最突出的生肖為虎、馬、狗、豬，若能順勢而為，有望迎來偏財運。他指出，想提升中獎機率，關鍵不只在於買多少張，方向與細節同樣重要。楊登嵙指出，在威力彩購買地點的選擇上，本期財神方位落在南方與東北方，建議民眾以自己居住的地點為中心，不論是在家中或外宿飯店，再往這兩個方位尋找彩券行下注。若能挑選店面坐向朝南或東北的彩券行，財運氣場更旺，也被視為較容易開出大獎的方位。除了方位之外，楊登嵙透露，本期幸運色為藍色、黑色及各類綠色，包括蘋果綠、橄欖綠與墨綠色等，建議穿著這類色系的服飾前往彩券行，不論是購買威力彩、一般彩券或刮刮樂，都有助於提升整體財運能量。楊登嵙還提供一個小撇步，鼻子在面相中象徵「財帛宮」，平時可透過輕輕撐鼻孔或捏鼻頭，幫助引動財氣；此外，耳朵也被視為福氣的象徵，日常可上下拉動耳垂，增加福氣流動，透過這些簡單動作活絡氣場，能累積財氣與福氣，也許能正好迎來財神爺眷顧，直接把11.5億元頭獎抱回家。