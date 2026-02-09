我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗所率領的自民黨，在眾議院大選取得絕對勝利，席次不僅單獨過半，更豪取316席，跨過可啟動修憲的門檻，更成為了二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄，可見這場「高市旋風」的威力。不過，旅美教授翁履中卻警告，對台灣來說，在日本明確全面靠向美國之後，能走的路，正在一條一條變窄。翁履中今（9）日在臉書發文表示，如果用一句話形容這場選舉的國際意義，那就是日本用選票，正式選擇了「全面靠美國、換取安全」這條路，而且幾乎沒有留下太多迴旋空間。高市的壓倒性勝利，讓她在國內政治上更有能量，但在對美關係上反而不太可能「強起來」。因為這張選票授權的本質，是要她把日本帶往一條更清楚、也更昂貴的路：更高的國防支出、更緊密的美日同盟、更明確站在美國的戰略位置上。翁履中續指，日本當然也會對川普式的談判風格、關稅壓力與成本分攤感到不滿，只是相較於情緒，日本社會更在意的是：在中國崛起、地緣風險升高、供應鏈被武器化的時代，沒有美國的支持，日本要如何確保安全與經濟穩定？這份焦慮，壓過了不滿，最後變成「更綁緊」而不是「更疏遠」。翁履中提到，從華府角度看，這是一個近乎完美的結果。對川普而言，高市大勝不只是盟友穩定，更是一張對中談判時很「好用」的牌。尤其在四月美中峰會之前，美國多了一個在政治、軍事、產業上更高度配合的日本政府，談判底氣與操作空間自然更大。「台灣從中至少要看懂兩件事。」翁履中分析，第一、對美國不滿很正常，全世界都一樣，要求政府更透明、更專業地談判，避免把「與美合作」變成免責金牌，這是民主社會應有的監督；第二、也是更關鍵的，台灣的替代選項相對少、緩衝時間相對短，很多國家可以邊談邊拖、邊吵邊換路，台灣往往是邊談邊被逼近。這不是恐嚇，是結構現實，情緒可以有，但每一步都要能算清楚代價。台灣真正該學的，不是「更聽話」，而是「更會算帳」：把能交付的籌碼準備好，把不可承受的風險講清楚，才有談判的底氣。最後，翁履中也強調，高市大勝，當然要恭喜日本民眾透過民主機制做出了選擇；但從地緣政治現實來看，更該被恭喜的，恐怕是美國，因為在川普眼中，他又多了一個高度配合、可預期、也願意付出代價的「安全夥伴」；而台灣，在日本明確全面靠向美國之後，能走的路，正在一條一條變窄。真正的考驗，不是要不要選邊，而是，是否有能力把成本控制在可承受範圍內，替自己保留最大的談判空間與政治彈性。