▲金賢姈今日凌晨突然發文表示應援要請人代班，因為她的爸爸過世了，需要請假。（圖／金賢姈IG@h0_barbie）

▲金賢姈（如圖）個性樂觀開朗，私下也總是笑臉迎人。（圖／記者張一笙攝）

擁有「核彈芭比」封號的韓籍啦啦隊女神金賢姈去年9月才來台加盟職籃桃園台啤永豐雲豹隊，成為「浪LIVE電豹女」的一員，今（9）日她則突然在IG公開自己要請假的消息，因為爸爸過世了。對此，金賢姈所屬經紀公司2S SPOTAINMENT（2S娛樂）也出面回應，坦言金賢姈的爸爸是因胰臟癌病逝，之前病危時金賢姈就立即返韓，陪伴爸爸走完人生最後一程，努力盡孝。金賢姈目前除了雲豹，在韓國也同時應援職籃「大邱KOGAS飛馬」以及職棒「SSG登陸者」，還有排球隊「議政府KB保險明星」，工作行程相當忙碌。今日凌晨她卻突然在IG以黑底白字的方式發文，表示今晚原定要出席的KB應援工作，將改由別人代班，因為她的爸爸過世了，希望粉絲見諒。此消息一出讓粉絲相當擔心金賢姈的狀態。對此，據《中時新聞網》報導，2S娛樂回應，金賢姈的爸爸是因胰臟癌過世的，大概在今年1月初時，金爸爸就住進安寧病房，金賢姈因此返韓陪伴、照顧，陪爸爸走完人生最後一程，目前正在韓國處理爸爸喪事。粉絲得知情況後也紛紛湧入社群安慰金賢姈，希望她能好好休息、也要照顧好自己的身體。而金賢姈去年10月接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時，就提到自己最想做的事情，是帶著家人一起來台旅遊，她當時感慨地說：「」未料爸爸最終還是病重離世，另人不捨。現年25歲的金賢姈身高170公分，過去熱衷於參加選美比賽和健身，因此體態有別於一般啦啦隊女孩，更加結實、健康，也因此獲得「核彈芭比」的封號。