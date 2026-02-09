李國毅結婚生子後將重心回歸家庭，2年沒有新作品，近來他在影集《微醺大飯店1980s》中飾演飯店總經理，不僅和邵雨薇有激情吻戲，還和施柏宇有衝突戲，讓他直呼演這個角色太辛苦但是又很過癮，今（9）日官方釋出海報與預告，由導演洪子鵬執導，卡司還包括蔡思韵、黑嘉嘉、李沐、王碩瀚。

李國毅再戰台劇　和邵雨薇、施柏宇組三劍客

影集中李國毅、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」，李國毅飾演繼承「微醺大飯店」家業的總經理「葉浩軍」，性格理性且壓抑，劇中面臨極大挑戰，除了跟邵雨薇有激吻戲，還與施柏宇有肢體打鬥，情感張力在理性面具下層層堆疊，對於演出這個角色，他直呼：「真的太辛苦但是又太過癮！」

飾演副總「劉曉萍」的邵雨薇，則挑戰從記者轉向隱姓埋名的第二人生，身處政治氛圍緊張的年代，因為跟家人的理念衝突身陷掙扎，一句「我們每天都在懸崖邊上跳舞，我指望什麼未來？」道盡角色內心的迷惘與堅持。

在飯店擔任經理的施柏宇，則飾演具跑船經歷、直率帶點浪漫的「魏仕倫」，並同時晉升當「爺爺」，跟黑嘉嘉飾演年齡相仿「祖孫」，兩人在黑嘉嘉穿越後相遇。施柏宇笑稱黑嘉嘉戲裡戲外都給他一種「很會頂嘴的孫女感」，這種跨時空的互動反差，成為串起故事的重要關鍵。

▲《微醺大飯店1980s》呈現復古華麗的夜總會，李國毅（左起）、邵雨薇、施柏宇組成「飯店三劍客」。（圖／一念電影提供）
蔡思韵演港星　和王碩瀚譜戀曲

以《泥娃娃》成為破億鬼后的蔡思韵，劇中飾演來自香港的當紅女星「梁如嫣」，個性敢愛敢恨。為貼合角色背景，她特別調整語調、加重港式腔調，並在劇中挑戰走秀與演唱橋段，展現巨星風采。與她有多場對手戲的王碩瀚飾演深深愛慕梁如嫣的純情音樂才子「簡家輝」，為呈現鋼琴演出情節，特別加緊練習親自上陣演奏。他表示劇組原本有準備手替，不好意思笑說：「只能對手替老師很抱歉，讓他休息了一整天。」

而李沐飾演的「春子」，幾乎以台語演出，開拍前劇組幫忙安排眾多課程，除了台語課、肢體課，因戲裡還得吹口琴，她也上了口琴課，直呼「角色難度也太高」。劇中她飾演歷經日治時期、走過時代更迭的女性，從過去穿越到未來，除了精神上的衝擊，還有情感上的困惑。

《微醺大飯店1980s》劇情介紹　金獎美術執導親自設計

《微醺大飯店1980s》由前導預告中一句「你相信人可以穿越時空嗎？」揭開序幕。故事描述黑嘉嘉飾演的Z世代女孩曲欣，在意外接通一通電話後，動了時空開關，將故事時空帶回1980年代霓虹閃爍的港都。

在象徵夜生活巔峰的「安娜琪夜總會」裡，各色人物背負著過去的傷痕與秘密在此交會。當穿越成為改寫命運的契機，曲欣逐步揭開飯店內交錯的愛恨，並與眾人在港都夜色中重新審視人生的抉擇。

為了精準捕捉1980 年代，憑藉《商魂》榮獲金鐘獎美術設計獎的鄭予舜擔任美術指導，從視覺設計、飯店空間到「安娜琪夜總會」的繁華舞台，細膩還原舊時代的迷人氛圍，他說：「謝謝高雄艷陽，爲我們的場景、畫面增加很多熱情的顏色。」

導演洪子鵬在影集《商魂》後再度挑戰時代劇，透露「劇情將在權力與人性糾葛中，注入更多親情與友情的溫暖」，並從中探討「如果人生可以重來一次」的想像。

《微醺大飯店1980s》今同步曝光海報，由設計師方序中與山姆打造，以插畫風格揉合飯店建築與音樂節奏，將酒杯、領結、樂器與三位主演藏入畫面，邀觀眾拼湊80年代的劇情線索。

