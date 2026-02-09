我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小朋友在比利時繪本作家諾依慕‧菲法赫（Noémie Favart）的引導下，專注於手作立體書，體驗圖像從平面「跳」出來的驚奇瞬間。（圖／高市圖提供）

高市圖攜手台北書展基金會、比利時法語文化區國際關係總署（WBI）、越圖力國際學會與國家發展委員會，於1月31日至2月9日期間推出「城市裡的跨海對談-書頁之上的多元風景」系列活動 ，邀請來自義大利與比利時的3位國際重量級講師，讓國際觀點與思想在港都交會 。高市圖館長李金鴦表示，圖書館是藏書空間，更是跨文化對話的平台 。高市圖長期致力推動圖像閱讀，透過「國際繪本中心」16萬冊館藏基礎，引進國際前瞻趨勢 。此次邀請義大利波隆那插畫展負責人德安娜‧貝露蒂（Deanna Belluti）、比利時繪本插畫家諾依慕‧菲法赫（Noémie Favart）與國際獎項常客大衛·卡利（Davide Cali）南下交流，就是希望讓高雄市民能與國際大師面對面，厚植在地文化底蘊與圖像素養 。系列活動首場由比利時插畫家諾依慕登場，她以幽默風格與對日常細節的敏銳觀察，分享充滿節奏感與色彩張力的插畫宇宙 ，並與小時報出版編輯倪瑞廷展開對談，交流童書選書的觀點與思考。諾依慕也親自帶領大小讀者動手創作立體書，讓參與者親身體驗圖像如何從平面躍升為立體敘事，感受閱讀與創作的無限可能。擁有二十餘年波隆那書展經驗的德安娜，則從評審與策展人的專業視角出發，分享繪本如何跨越語言與文化疆界，成為傳遞知識與情感的重要媒介，並深入解析當前國際繪本產業的最新趨勢。全球出版超過 200 本作品的創作鬼才大衛，以「發現生活奇想種籽」為題，分享其獨特的創作心法與說故事的祕訣。除了講座外，他也為高市圖「好繪芽」計畫的學員規劃進階工作坊，透過實作練習探索跨文化敘事，為台灣原創繪本的培育注入強勁動能。