PLG／林志傑引退倒數！富邦勇士3月主場門票「這兩天」搶先開賣

第一階段（季票球迷優先購）： 2 月 10 日（二）中午 12:00 至當日23:59，開放2025-26勇士季票球迷優先購買。

第二階段（全面開賣）： 2月11日（三）中午12:00起，正式開放所有球迷透過「台北富邦勇士售票網」、「富邦勇士售票 APP」及全台 7-11 ibon 購票。

▲台北富邦勇士主場售票資訊。（圖／台北富邦勇士提供）



台灣職籃傳奇「野獸」的職業生涯正式進入最後倒數！台北富邦勇士球團今日宣布，3月份主場例行賽售票即將正式開跑。由於林志傑已確定將於今年4月掛高掛球衣，3月份的賽事將是球迷在和平籃球館見證「野獸」主場身影的最後機會，球團誠摯邀請球迷進場，共同守護這份珍貴的籃球回憶。台北富邦勇士 3 月份共有三場主場賽事，分別為 3月12 日、14日及15 日。這三場比賽不僅是勇士衝擊季後賽資格的關鍵戰役，更是林志傑 4月正式引退前的最後暖身。球團透露，目前「野獸」正積極調整狀態，希望在最後的主場時光帶給球迷最精彩的表現。本次售票將分為兩階段，預計將引發搶票熱潮：對於球迷最關心的「林志傑引退賽」，勇士球團先前已證實將於4月11日、12日於台北小巨蛋隆重舉行。球團表示，引退賽的票務與活動詳情將於2月底正式公布，並預計在2月24日舉辦官方引退記者會，屆時「野獸」也將親自出席分享心情。