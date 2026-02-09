中央氣象署預報員李孟軒指出，今（9）日清晨寒流影響，各地相當寒冷，白天起寒流減弱，明（10）日白天各地氣溫20度以上，周三（2月11日）將有東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣、宜蘭轉涼，周四（2月12日）後回溫；春節期間，除夕至初二（2月16日至2月18日）北台灣、宜蘭濕冷有雨。
今晨寒流最冷6度 明高溫回歸20度以上
李孟軒指出，今天清晨感受寒冷，本島最低溫出現在雲林古坑的6度，白天寒流減弱後，各地逐漸回暖，北部、宜蘭高溫16至17度，入夜低溫14度左右，明天白天各地都會回到20度以上，不過早晚溫差仍較大。
周三冷氣團快閃 除夕留意濕冷空氣
李孟軒說明，周三有冷空氣報到，強度預估是東北季風，有機率升級為大陸冷氣團，主要導致北台灣、宜蘭白天溫度下滑至20度左右，中南部影響比較輕微，且冷空氣周四就遠離，一路到情人節、小年夜（2月14日至2月15日），全台晴到多雲、白天高溫在24度以上。
春節年假天氣方面，李孟軒提及，除夕至初二預計會有東北季風增強影響，北台灣、宜蘭氣溫會明顯下滑，且水氣增多的情況下，不定時會有局部短暫雨，體感轉為濕冷，其它地區多雲到晴為主，大年初四（2月20日）也可能還有鋒面、冷空氣影響，氣象署持續觀察中。
資料來源：中央氣象署
