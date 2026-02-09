我是廣告 請繼續往下閱讀

100元每人就是限制換100張一本，要多換的就給我去重新排隊不要吵！

就是只能換100張，要吵去跟央行吵，不要對我們行員大小聲拜託一下！」

▲2026換新鈔開跑，許多行員出面提醒「100元每人就是限額100張」，沒有辦法多換。（圖/記者張嘉哲攝）

換新鈔行員公認奧客最多規則！百元鈔票只能換100張原因曝光

尤其「100元只能換100張（一本）」的規定，已經不是第一次目睹有民眾開口想要多換

▲行員公認奧客最不遵守的規定就是「100元限額100張」，不少人都會想要多換，甚至有人態度不佳，讓行員相當不滿。（圖／記者吳翊緁攝）

每日銀行分配到的新鈔庫存有上限，如果沒有限額，前面的人換走大量100元鈔票，可能會導致後面的人沒得換

百元鈔票需求大怎麼辦？2招解套不要為難行員

但如果你只有個人前往銀行換新鈔，選擇重新排隊只能是唯一解

▲民眾想要多換100元鈔票，就號召親朋好友一起去排隊，不然就是自己重新排隊，不要為難行員。（圖／記者吳翊緁攝）

換新鈔前直接計算今年到底要怎麼包紅包、是否真的需要這麼多100元還比較實際

▲2026年換新鈔ATM據點一圖看，沒時間去銀行的民眾，可以參考去ATM直接領新鈔。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

2026年春節前換新鈔今（9）日正式開跑，只有5個營業日的時間，民眾可要把握時間趕快去兌換新鈔。不過，就有不少銀行員在換新鈔開跑前，已經在社群平台公告規則，其中最多人提醒的就是「100元就是只能換100張！規定就是規定，不要對行員大小聲！」貼文引爆熱議，許多行員都出面認同，表示「多換你也不會用完！過年後整本又拿回來存，才是真的傻眼」。有不少銀行員在社群平台「Threads」貼文指出「一年一度最心累的換新鈔又要來了，我只再說一次，」、「換新鈔最多奧客就是在吵要多換100元的，貼文曝光後，不少行員都跳出來表示、「過年後超多人來存整本100元的，當初用不到是在多換什麼？」、「這真的是最多奧客踩雷的規定，都有寫說限100張，還是有一半的人都會盧要多換」。《NOWNEWS》記者每年都會親臨銀行換取新鈔，發現很多民眾對於換新鈔的規定都沒辦法遵守，，行員都只能拒絕，加上很多民眾也不在要換鈔前就點好鈔票，到櫃檯才緩緩打開錢包點鈔，才導致銀行換新鈔排隊人潮消化拖宕，至於為什麼100元鈔票每人限額最多100張？因為這涉及公平分配以及需求量增加的狀況出現，各個金融機構都是依照央行規定實施總量管制，，所以才有這樣的規則出現。如果民眾家中小孩真的很多、過年需要用到大量的百元鈔票，100張對你來說真的不夠，最簡單的方式就是出動全家人、好友一起去排隊換新鈔，這樣就能夠多換到幾本，，就不要到櫃檯再為難行員當奧客。另外，由於換新鈔的時間都是平日，如果你工作很繁忙沒辦法去銀行一趟，也不想要排隊的話，那就可以到台灣銀行、中國信託等有配合的ATM領現金，因為按照往年經驗，在換新鈔開跑之後，就會陸續在ATM內補入新鈔，民眾無時無刻都可以領到。換百元鈔肯定都是因為喜氣要包紅包使用，記者建議民眾，每人1本100張的百元拿來包紅包真的是綽綽有餘了！