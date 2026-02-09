我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王樂妍（左）眼盲人受盡苦難，根本災難專業戶。（圖／三立提供）

王樂妍在三立八點台劇《百味人生》中和謝承均離婚後與黃少祺在一起，沒想到她和謝承均再度勾上，引發發現任妻子陳珮騏的不滿與妒火，三角關係張力十足，而王樂妍婚後首次拍吻戲就獻給黃少祺，看劇本時相當害羞，不僅如此還首度挑戰演盲人，每天拍完戲回家眼睛都乾到爆炸，連隱形眼鏡都戴不住。談到角色在兩男之間的情感糾纏，王樂妍笑說這檔戲還是第一次和黃少祺拍吻戲，看到劇本時其實相當害羞，「好久沒有演吻戲了，而且這還是婚後第一次！」不過她也感謝黃少祺在排戲時總是以輕鬆逗趣的方式帶動氣氛，讓她能在放鬆狀態下完成演出。除了情感戲吸睛，王樂妍這次更挑戰首次演出失明角色，她形容自己簡直是災難專用戶，從一開始落海、差點被車撞，到如今角色失明，戲裡意外連連。為了揣摩角色，她特別回想過去看過天心演出的相關作品作為參考，排戲時刻意閉著眼睛演出，甚至私下吃飯、在家摸黑走路練習，刻意讓視線失焦，讓自己習慣看不清楚的狀態。她坦言，自己原本眼神靈活，現在必須練習讓眼神變得遲緩甚至定點不動，花了不少時間適應。「每天拍完回家眼睛都乾到爆炸，隱形眼鏡根本戴不住，就算點眼藥水也沒什麼用。」談到網路上針對角色的酸言酸語，王樂妍則展現樂觀態度，直言自己現在選擇完全不看。她回憶剛加入三立拍攝《願望》時，曾經很認真看每一則留言，看到負評難免受傷，後來學會專注在角色與工作本身，「拍八點檔已經夠辛苦了，放過自己吧。」她也笑說，老公總會在身旁給她滿滿支持與鼓勵，「他都說我是最棒的，這樣就夠了。」而今年過年王樂妍第一次要去夫家，見他們家族所有的家人，跟他們一起吃年夜飯。