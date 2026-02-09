我是廣告 請繼續往下閱讀

作家苦苓日前點出民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的形象模糊，再加上對手不弱的情況下，警告綠營恐在高雄翻船；針對此說法，賴瑞隆回應坦言必須更加謹慎，並再度提起2018年高雄出現的「韓流」現象。對此，國民黨青年部前主任陳冠安開嗆，賴瑞隆真的有夠腹黑，質疑他哪壺不開提哪壺。賴瑞隆近日稱，當年出現「韓流」現象，高雄人被騙1年多，才罷免時任市長的韓國瑜，這段歷史值得警惕；他強調高雄是民主聖地，也是敵對勢力鎖定的目標，今年選舉一定要團結所有力量，守住高雄；賴瑞隆續指，初選結束後其餘3位對手第一時間表態支持，大家都是「高雄隊」的一員，近期也不斷向黨內請益溝通，並多次拜訪高雄市長陳其邁交換意見，希望凝聚共識。不過，相關說法引發反彈，陳冠安8日在臉書發文直指，賴瑞隆與陳其邁合體時，卻當場拿「2018年韓流導致民進黨敗選」來當教材，根本是「哪壺不開提哪壺」，因為2018年輸給韓國瑜的人，正是站在他身旁的陳其邁，他不禁直批：「新系的賴瑞隆真的有夠腹黑！」陳冠安諷刺提問，賴瑞隆還沒選上，就已經敢當面臭同黨現任市長的嗎？更點破高雄地方政壇心知肚明的內幕，當年陳其邁敗選的其中一個關鍵原因，正是新潮流派系在內部「心懷鬼胎、袖手旁觀」。「不團結的不就是你新潮流？」陳冠安指出，新系之前讓陳其邁輸，然後現在又要求陳其邁要好好團結，幫新潮流、賴瑞隆「抬轎」？他痛批這樣的政治操作，根本是吃人夠夠，「暖男註定一輩子被新潮流霸凌」。