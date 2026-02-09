我是廣告 請繼續往下閱讀

第60屆超級盃（Super Bowl LX）於今（9）日正式落幕，但賽場外的戰火才剛開始。拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny）創下歷史，成為首位在超級盃中場秀全程以西班牙語演出的歌手，不料此舉引發美國總統川普（Donald Trump）的劇烈抨擊。中場秀過後，川普隨即在社群平台Truth Social連發多文，痛罵這場演出是「對美國偉大精神的侮辱」，並形容其為「史上最爛」的表演。在這場13分鐘的演出中，壞痞兔不僅將波多黎各的加勒比海風情搬上舞台，更堅持以母語西班牙語貫穿全場。演出尾聲，他罕見地以英文高喊「上帝保佑美國（God bless America!）」，隨後列舉了烏拉圭、哥倫比亞、委內瑞拉、古巴以及美加等國，現場並出現各國國旗遊行。最後感性說道：「我的家鄉波多黎各，我們還在這裡（Mi Patria Puerto Rico, seguimos aquí）」。事實上，壞痞兔的入選早在去年9月就引發「MAGA陣營」的不滿。川普前競選經理曾公開指責NFL挑選一名「恨美國」的人演出。而壞痞兔當時也在《週六夜現場》（SNL）霸氣回應：「如果你聽不懂我在說什麼，你還有4個月的時間可以去學。」這場強調多元文化的演出顯然完全不對川普的胃口。川普在演出結束後不久便發文狂轟：「這場中場秀絕對是災難，史上最糟糕演出之一！它完全不合邏輯，是對美國偉大精神的侮辱，更無法代表我們成功、創意與卓越的標準。」川普更直白地抨擊語言隔閡與演出風格：「沒人聽得懂這傢伙在唱什麼，舞姿更是噁心，對全美乃至全球正在觀看的青少年來說極具負面影響。」他認為這場演出是對美國的一記耳光，並趁機吹捧自己的政績，稱美國在股市與退休金帳戶正創下歷史紀錄，不應被這種「混亂的演出」蒙羞，並以其招牌口號「讓美國再次偉大（MAKE AMERICA GREAT AGAIN!）」作結。在痛罵中場秀之餘，川普也不忘將火線延燒至比賽規則。他在文末呼籲NFL應立即撤換「荒謬的新開球規則（Kickoff Rule）」。2025年NFL確定實施「動態開球」（Dynamic Kickoff）規則，旨在增加回攻率並提升安全性。主要變動包括守備方站立位置、著陸區規定以及僅在球落地或被觸摸時才允許跑動。這種規則的設計也導致了「指關節球」（knuckleball）踢法增加，讓接球變得更困難。壞痞兔曾表示，因擔心移民海關執法局（ICE）的突擊搜查，今年他特意取消了在美國境內的所有巡迴演唱會，超級盃成為他今年在美的唯一演出。這場融合政治立場與文化認同的表演，雖然在拉丁社群獲得極高評價，但在川普與其支持者陣營眼中，卻是一場文化與傳統價值的衝突。隨著超級盃結束，這場由美國總統與全球串流天王引發的「跨文化口水戰」，恐怕還將持續延燒。