日本第51屆眾議院選舉由日本首相高市早苗率領的自民黨獲得壓倒性勝利，拿下316席單獨突破眾議院三分之二門檻，市場普遍認為高市早苗主張的「負責任的積極財政」措施將能夠更順利地推進，「高市交易」全面回歸也對日本股市、債市、匯市帶來不同影響，甚至全球黃金價格也可能受到連帶效應，迎來避險買盤湧入的利多。根據《日本經濟新聞》報導，高市早苗展現出重視防衛能力和加強經濟安全保障的姿態，準備通過積極財政刺激政策，推動解決長期阻礙日本經濟成長的供應制約問題。而隨著眾議院選舉大勝，高市早苗將容易推進她青睞的政策。海外市場相關人士普遍認為，高市早苗傾向於推動日圓貶值。Bannockburn Capital Markets的分析師錢德勒（Marc Chandler）預測，「短期內仍將探索日圓走弱、美元走強的空間」。三菱UFJ摩根士丹利證券的首席外匯策略師植野大作則認為，如果日圓貶值到接近1美元兌160日圓，「市場對外匯干預的警惕將增強，日圓也很難進一步貶值」。另一方面，日本國防股和食品股被預期將因高市早苗的政策受惠，有望拉出一波上漲行情，不過，影響股價走勢的關鍵在於長期利率的變動趨勢，一旦對財政惡化高度敏感的超長期國債等的收益率大幅攀升，其他期限債券的收益率也將面臨上行壓力，進而可能對股市産生影響。日本市場的變化還可能波及全球黃金市場行情。如果財政擴張擔憂加劇，日本國債拋售動向加快，那麼市場對於全球利率上升的警惕意識可能會增強。在這種情況下，市場會認為，作為與黃金並列的「安全資産」的美國國債將遭到拋售，由此便可能出現避險資金流向黃金的情況。分析師豐島逸夫認為，如果日本國債遭到拋售，「黃金價格將存在大幅上漲空間」。但由於自民黨取得大勝，也有看法認為高市早苗如今擁有更大的政治空間，能以較審慎的步伐前進。巴克萊證券的外匯債券研究部長門田真一郎表示，「接受在野黨過度擴張財政要求的必要性降低，從中期來看，利率上升壓力反將減弱」。