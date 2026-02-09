我是廣告 請繼續往下閱讀

▲駁二小夜埕範圍涵蓋大義區紅磚廊道及大勇區淺三碼頭、駁遊路。（圖／駁二提供）

高雄「駁二小夜埕」今年邁入第十年，以吃喝玩樂豐富多元的特別企劃，成為春節期間市民朋友及遊客走春必逛大型慶典。今年以「好日子」為年度主題，號召超過 250 個文創品牌及美食攤位共襄盛舉，於2月14日至2月22日（2月16日除夕休）在駁二藝術特區登場，並結合露天電影、市集及街頭藝術演出。今年小夜埕特別在大義公園推出「露天電影院」，活動期間每日19：30起於戶外空間放映精選電影，在星空下透過影像共享情感與記憶。片單包含2月14日情人節放映《你的名字》、2月15日《命中註定那頭鵝》、2月17日《射鵰英雄傳之東成西就》、2月18日《腦筋急轉彎》、2月19日《動物方城市》，2月20日也特別呼應冬日遊樂園主題播映《新．超人力霸王》，2月21日《雞不可失》，以及2月22日貓咪日壓軸放映《三日月和貓》，以多元題材陪伴觀眾度過春節假期。歷經十年的小夜埕主題市集規模，從2017年的近百攤，已升級到超過250個文創品牌及美食攤位參與，範圍涵蓋大義區紅磚廊道及大勇區淺三碼頭、駁遊路。市集餐飲以「草莓口味大集合」為概念，各品牌紛紛推出多款期間限定特色餐食，並集結國內外風格品牌、生活選物與特色創作者，呈現小夜埕特有的生活風格提案。活動期間亦規劃多場音樂演出與街頭藝術表演，於園區各角落展開。「2026 駁二小夜埕・好日子」2月14日至2月22日於駁二藝術特區登場（2月16日除夕休），活動時間為每日14：00至22：00，2月22日至20：00。更多活動資訊請至駁二藝術特區官網及社群平台查詢。