台北市北投區昨（8日）發生一起情侶雙屍命案，一名46歲李姓男子帶著同齡郭姓女友前往自己工作的地點泡湯。怎料，郭女疑因身體不適猝死於湯屋內。李男前往查看後不明原因當場昏迷倒地，送醫搶救後宣告不治。經警方初步勘驗後發現，湯屋內通風孔運作正常，並無硫化氫或一氧化碳超標情形，是否和心臟疾病有關仍有待釐清。對此，法醫高大成也做出分析。法醫高大成指出，日本每年都有不少溫泉死亡案例，其中高達9成以上都與「硫化物中毒」有關。他分析，硫化物因溶於水且比重較重，若湯屋泉水長時間未流動，容易沉積在池底；一旦民眾下水攪動，高濃度的硫化物便會瞬間釋出並飄散在空氣中。他推測，本案死者可能就是因為下水時攪動了沉積物，導致濃度飆升而昏迷；後續進入查看的男子也因吸入毒氣倒地，直到門被打開通風、濃度降低，後續發現者才因此躲過一劫。高大成解釋，當硫化物濃度在100至500ppm時，還能聞到類似「臭雞蛋」的異味，這時還有機會逃跑；但一旦濃度超過700ppm，氣體將變得無色無味，人體吸入後短短幾秒鐘內就會失去意識甚至死亡，根本來不及察覺異狀。至於如何確認死因，高大成表示並不難辨別，只要觀察死者的屍斑顏色，若呈現特殊的「褐色」或「暗紫紅色」等深沈色澤，即可初步判定為硫化物中毒。而兩名死者真正死因為何，有待今（9日）下午進行相驗詳細釐清。