2023年桃園一名巫姓男子透過手遊「傳說對決」結識就讀國小的男童，竟利用遊戲點數為餌，誘騙男童於校園廁所進行性交易、拍攝性影像。全案經法院審理，考量巫男坦承犯行、達成30萬元和解並深具悔意，法官依對於未滿十四歲男子性交罪及引誘兒童自行拍攝性影像罪，合併判處有期徒刑各1年6個月，並給予緩刑4年，期間須付保護管束及提供100小時義務勞務。全案可上訴。2023年間，巫姓男子透過熱門手遊「傳說對決」結識了尚在就讀國小的男童小傑（化名）。巫男利用孩童對遊戲虛擬財產的渴望，於同年10月與小傑相約見面，並在某國小校園男廁內，以贈送遊戲點數為誘餌，撫摸小傑生殖器並性交得逞。食髓知味的巫男在2024年故技重施，再次以相同手法，引誘小傑拍攝全身裸照供其觀賞。直到小傑父母察覺異狀揭開此事件，隨即憤而報警提告，警方介入後將巫男逮捕到案。全案經法院審理，法院考量巫男在偵審期間始終坦承犯行，並已支付30萬元賠償金完成調解，顯見其具備悔意。受害男童小傑的父母也表達願意給予巫男緩刑機會的意願。法官審酌後認定，巫男對於「未滿十四歲之男子為性交罪」部分處有期徒刑1年6個月；另一項違反「兒童及少年性剝削防制條例」中，關於引誘兒童自行拍攝性影像的罪行，亦處有期徒刑1年6個月。法院最終給予巫男緩刑4年的機會，但緩刑期間必須交付保護管束，並履行100小時的義務勞務。此外，其犯案所用的iPhone手機也遭沒收裁處，全案仍可上訴。