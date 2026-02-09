我是廣告 請繼續往下閱讀

進攻核心沃克開路 終結跑衛28年MVP荒

第60屆超級盃（Super Bowl LX）於今日正式落幕，西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）在 Levi's 球場以29：13輕鬆擊潰新英格蘭愛國者（New England Patriots），睽違12年再度重返榮耀巔峰。然而，賽後討論度最高的除了海鷹封王，最有價值球員（MVP）的歸屬更引發社群媒體激烈論戰。最終由跑衛沃克（Kenneth Walker III）奪下的這座獎盃，讓大批為踢球員邁爾斯（Jason Myers）抱屈的球迷直言：「這簡直是搶劫！」在本屆演變成防守大戰的超級盃中，海鷹隊的明星球員大多遭到壓制，唯一的進攻亮點全集中在跑衛沃克身上。在二號跑衛沙邦內特（Zach Charbonnet）缺陣的情況下，25歲的沃克獨自扛下進攻重任，全場瘋狂衝鋒 27 次、橫掃 135 碼，平均每次推進高達5.0碼。憑藉此驚人表現，沃克成為自1998年丹佛野馬傳奇跑衛Terrell Davis以來，首位獲得超級盃 MVP 殊榮的跑衛。沃克賽後感性表示：「這簡直是夢想成真，能走到這一步是一種恩賜，感謝全隊在逆境中建立的兄弟情誼。」儘管沃克數據亮眼，但網路輿論卻呈現另一種極端。海鷹踢球員邁爾斯今日踢進破超級盃紀錄的5記射門，個人獨拿 17 分，他的得分甚至超過愛國者全隊。社群平台X上湧入大量抗議留言，球迷紛紛痛批：「邁爾斯一個人得的分就贏過愛國者，沒有他海鷹根本不會贏！」、「踢球員被搶劫了，MVP根本是人氣競賽」、「絕對是個笑話，請給邁爾斯一點尊重」。事實上，34歲的邁爾斯本場比賽彈無虛發，幫助海鷹在進攻組熄火的前三節穩定領先，甚至打破了單季最高得分紀錄，卻依然無法打破「0踢球員MVP」的百年魔咒，遺憾與榮耀擦身而過。