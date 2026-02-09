我是廣告 請繼續往下閱讀

▲限定版的雙廳院導覽，將由專業導覽老師帶領，深入解說廳院設計巧思與舞台背後的故事。（圖／衛武營提供）

▲2/19至2/21推出充滿年味的「馬上發財」新春市集。（圖／衛武營提供）

春節期間「衛武營」規劃一系列精彩活動打造南臺灣最強走春聖地。衛武營延續傳統，在初一（2/17）即開門迎客，春節期間將陸續以喜氣洋洋的龍獅、太鼓演出迎春，並推出限定版雙廳院探索參觀與專人導覽，以及「馬上發財」市集，從舌尖上的年節美味到深度的廳院探索，邀請民眾親臨感受「萬馬奔FUN」的活力與喜悅。馬年限定版的雙廳院探索參觀，2/17、2/18民眾可購票入內自由參觀，近距離欣賞葡萄園式音樂廳的壯麗與歌劇院的宏偉。2/19至2/21則是限定版的雙廳院導覽，將由專業導覽老師帶領，深入解說廳院設計巧思與舞台背後的故事。戶外兩檔熱鬧喜氣的演出，用濃濃節慶氛圍陪伴走春民眾。2/19下午在北廣場，高雄兩廣龍獅戰鼓團帶來《醒獅祥龍賀新春》，祥龍將在震撼的戰鼓聲中展現威猛姿態，為金馬年揭開完美的序幕。2/20、2/21下午旭太鼓在戶外劇場接力登場。而自2/19至2/21也推出充滿年味的「馬上發財」新春市集，呼應「馬」年生肖主題，北廣場將化身為熱鬧的走春據點，不僅有琳瑯滿目的年節選物，3樓樹冠大廳更特別設置了「萬馬奔FUN」搖搖馬裝置，五座造型吸睛的搖搖木馬，只需銅板價即可體驗騎乘樂趣。「駿馬奔騰 拓印趣/駿馬迎光造型蠟燭」則提供優惠價格，讓民眾體驗春聯金粉拓印和造型蠟燭組合，一次將藝術、創意和開運帶回家。此外，還有春節期間不可或缺的試手氣活動。衛武營推出「金馬迎春 紅包抽抽樂」民眾消費滿額即可參加紅包抽抽樂，每日限量，包包有喜。初四迎財神「加『馬』驚喜福袋」888元限量發售新春福袋，有機會抽中知名品牌Yogibo沙發等大獎。