德威航空TW687航班，日前下午自韓國濟州市飛往桃園機場，傳出降落時疑似發生輪子掉落意外，造成後續3架航班因燃油不足發出「Mayday」訊號。國家運輸安全調查委員會表示，不會立案調查，因機上備用燃油高於最低備用油量。針對德威航空造成的意外，運安會今（9）說明，昨天長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260，因燃油不足有宣告緊急狀況，當時由航管優先引導進場，最終3架航班平安落地。運安會經調查，3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，運安會「不會立案調查。」至於3航班喊出「Mayday」訊號，運安會表示，3個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「Mayday」，運安會則無法評論。整起事件源自德威航空TW687自濟州島飛往桃園機場班機，8日下午降落桃園機場時，右側主起落架其中一個機輪出現脫離，桃園機場北跑道關閉，且導致3架航班無法著陸，更因燃油告急發出「Mayday」求救訊號。