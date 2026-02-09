我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國策研究院8日舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會。（圖／記者徐筱晴攝，2026.02.09）

日本眾議院大選結果出爐！日本首相高市早苗率自民黨大勝，拿下超過2/3席次的316席。學者認為，高市早苗所展現的政策路線，不僅正在重塑日本的國內政治，也為台日關係與日中關係帶來結構性轉變，包括日版台灣關係法與台灣旅行法，都有機會出現。國策研究院8日舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，由當代日本研究學會會長王宏仁主持，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文、當代日本研究學會理事范世平、當代日本研究學會理事郭育仁、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈等人參與。范世平在會中提到，高市早苗的執政方向，凸顯出台日之間高度一致的政治價值，包括強化國防、親美立場、對抗中國威脅，以及明確「護台」的戰略態度。這樣的路線，與台灣自前總統蔡英文於2016年上任以來所推動的政策方向高度契合。他回顧，蔡英文政府推動國艦國造、國機國造、潛艦國造，並恢復一年期義務役制度，皆屬重大國防改革；賴清德總統接任後，除延續國防建設主軸，也進一步強化對中共滲透與共諜案件的查辦，並提高退役官兵教召強度，顯示台灣在安全議題上的戰略清晰化。在此背景下，范世平認為，高市早苗所代表的日本新路線，與台灣現任及前任政府形成高度共振。無論是在國防建設、對美關係，或面對中國軍事威脅的態度上，台日已站在同一陣線，構成理念與價值的整合。在台日關係的制度面向上，范世平指出，外界高度關注日本是否可能仿照美國《台灣關係法》，建立具法律位階的「日本版《台灣關係法》」。他說明，1972年台日斷交後，日本對台政策長期採取模糊與保守路線；相較之下，美國在1979年斷交後，透過《台灣關係法》明確規範對台關係、台灣安全與軍事合作。范世平指出，若日本未來能透過立法方式，確立對台政策原則，將有助於打破過往外務省因「親中」思維而產生的自我限制，並在官方交流、安全合作與情報分享等層面，為台日關係帶來實質提升。他認為，隨著日本國會結構改變，加上高市早苗的高民意支持度，日本在對台政策上出現突破的可能性正在上升，特別是在國防、軍事技術與情報交流方面，台日合作空間已明顯擴大。此外，高市早苗曾明確提到，若台灣遭封鎖將視為日本的「存亡危機事態」，並可能行使集體自衛權。范世平認為，若能將此概念轉化為法律條文，將使台日安全合作更具穩定性。郭育仁在會中也同樣指出，在高市早苗以「無派系」之姿卻能促成自民黨空前團結，不僅意味著派系政治的弱化，也讓她在重大政策上擁有更高的行動自由度，為推動長期被視為「高難度工程」的政策創造可能。其中最受矚目的便是「日本版《台灣關係法》」。郭育仁指出，自1972年台日斷交以來，日本對台關係長期處於制度模糊狀態，對台交往存在諸多不合理限制，包括台灣部長級官員訪日後，無法與日本對等官員在官方場域會談，甚至連不涉及外交與國防的部會首長，也遭遇高度限制。他進一步表示，日本版《台灣關係法》的構想，早已討論超過40年，卻始終缺乏足夠的政治動能。郭育仁強調，高市早苗此次獲得空前強大的民意支持，正是推動日本版《台灣關係法》的關鍵時刻。若能透過立法，調整過往對台交往的不合理規範，將有助於台日官方交流正常化，也能在安全與戰略層面，為台日合作提供更穩固的制度基礎。