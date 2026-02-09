我是廣告 請繼續往下閱讀

換新鈔首日人潮湧現 民眾排隊2小時

▲2026年換新鈔今（9）日開放，第一天台灣銀行外等待的人潮眾多。（圖／記者張志浩攝）

換新鈔台銀動線佳！2000元、200元鈔票最熱門

▲部分銀行會在分行外安排工作人員，提供民眾換新鈔前能夠填寫張數的表單來縮短作業時間。（圖／記者張志浩攝）

換新鈔注意事項 行員：別再要求「特殊面額」心很累

▲銀行行員提醒，各分行針對每面額的新鈔都有「單日更換限制」。（圖／記者張嘉哲攝）

2026新鈔兌換地圖快看！一鍵查詢換新鈔地點

▲2026年換新鈔ATM據點一圖看。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

2026年換新鈔今（9）日開放，時間延續至2月13日，共計5個營業日可兌換新鈔，換新鈔第一天《NOWNEWS》記者實地走訪台灣銀行直擊，中午12點30分左右，排隊人潮依舊從分行內延伸到分行外，有有銀行員透露，「有特殊面額需求只能提早排隊」提醒民眾到心很累。2026年換新鈔首日，台灣銀行較大分行在上午8點多就有民眾排隊等候，杜先生受訪提到，，不過這些都在他的預期之中。杜先生說，台灣銀行執行換鈔作業很多年了，整體動線都算順暢，到場後分行外會有穿著背心的人員發放表單，杜先生從開始排隊完成換鈔，大約花費2小時，他笑著說「今天除了自己要用，也順便幫朋友換，沒有特別選在第一天，剛好就是有空，。」針對過年換新鈔，非該分行的行員則向《NOWNEWS》記者說明，這2年人潮是有比較少一些，但換鈔還是需要通過一定程序，希望民眾耐心等候，此外，行員也強調，各分行針對每個面額的新鈔都有「單日更換限制」，尤其是2000元、200元等，，「有特殊面額需求只能提早排隊，一直盧行員不只很心累，也會拖到其它民眾的時間，希望大家能理性。」中央銀行與Google地圖合作推出「2026換新鈔地圖」，整合455家指定兌換據點，民眾只要開啟地圖，就能快速查詢住家或工作地點附近可換新鈔的分行位置。