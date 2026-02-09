我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一選舉在即，民進黨立委王世堅今南下台中，陪英系8名市議員參選人辦理黨內登記，媒體問他從扶龍王變成母雞、接連陪英系人馬登記，是否希望英系加入他的堅系？王世堅笑回這問題有點「挑撥離堅」，自己一向獨來獨往，他看見在第一線努力的黨員同志，深感吾道不孤，並一語雙關說「我是雄性喔！絕對不是母雞」。王世堅與英系召集人莊瑞雄今（9）日一早搭乘高鐵，趕到台中豐原的民進黨台中市黨部，陪8名市議員擬參選人辦理登記，媒體問他近來頻頻參與英系的登記活動，是否希望將英系納入堅系？王世堅笑著說這問題有點「挑撥離堅」，他曾半開玩笑自稱是民進黨最小的派系「堅系」，但自己從黨外時代就獨來獨往至今，堅系始終是一個人的派系。英系召集人莊瑞雄則補充說明，兩人當兄弟相交超過30年。他常形容王世堅「打不死的時候是堅系，兄弟姊妹有難需要幫忙時就是英系」。王世堅是民進黨的良心，本身有強大能量為台灣社會做事，帶動許多風潮。王世堅說莊瑞雄希望在他「多少還派上用場」的時候，能幫大家助陣，他隨莊瑞雄腳步到造勢場域，發現「吾道不孤」！自己幫助的議員及新人，都是放棄個人利益追求，全心投入政治工作。綠營徵召王世堅對戰蔣萬安的聲音不曾斷過，媒體問他是否已從扶龍王變成母雞？王世堅一語雙關「我再一次強調，我是雄性喔！我絕對不是母雞，我沒有那個資格喔！」他表示台中市選舉的母雞就是何欣純，她代表民進黨參選台中市長，能選上的機會非常大，一定能以她的光環幫助到所有小雞。今天登記的8位英系成員，新人有第1選區（大甲、大安、外埔）的吳中源，為前議員吳敏濟之子；第4選區（后里、豐原）蔡怡萱，為豐原農會總幹事蔡森揚之女。其他6人尋求連任，包括第5選區（神岡、大雅、潭子）蕭隆澤、第6選區（西屯）陳淑華、第8選區（北屯）謝家宜、第9選區（北區）陳俞融、第11選區（東、南區）陳雅惠、第13選區（大里、霧峰）張芬郁。