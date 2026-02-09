我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀，因仍未放棄中國籍，爭議持續延燒。內政部長劉世芳指出，依《國籍法》規定，李貞秀在正式就職前，必須完成退出中華人民共和國國籍的程序，但截至目前，內政部尚未收到任何相關文件影本，顯示李的就職程序恐怕仍未完備，最嚴重恐送交憲法法庭裁定。對此，立法院長韓國瑜也發聲表態了。劉世芳表示，內政部身為《國籍法》主管機關，有責任提醒相關法定義務，依照《國籍法》第20條規定，具有中國國籍者，必須在就任公職前申請退籍，這一點毫無模糊空間。按照制度，李貞秀應將退籍的正式官方文件，送交擬任機關立法院，內政部也已將相關法條提供立法院秘書長作為參考。不過，劉世芳也坦言，立法委員的任免權責在立法院，內政部的職權無法直接介入立委資格審查。她強調，內政部只能持續善意提醒，但截至目前為止，仍無法確認李貞秀是否已完成退籍申請，因為相關正本文件掌握在立法院，若爭議持續，最終恐須由憲法法庭釐清。面對外界質疑，立法院長韓國瑜8日受訪時強調，他會「保障每一位立法委員」，並特別點名「包括李貞秀」。他表示，李貞秀是否符合《國籍法》，是否涉及違法問題，應由相關行政單位依法處理，而他身為立法院長的職責，就是確保每一位立委在沒有後顧之憂的情況下專心問政、為台灣人民爭取最大福祉，「這是我的天職」。