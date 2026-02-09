我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席前年（2024）9月因京華城案遭，意外引發一場，台北市社會住宅2名女住戶原本就相處不睦，其中一名吳姓女子將鄭姓女子貼在臉書上的柯基犬照片下載重製，並傳到社宅的Line群組回應其他住戶張貼柯文哲收押禁見的新聞，她還在，因此被鄭姓女子提告，台北地檢署以違反著作權法起訴。法官認為，吳姓女子，並非合理使用，判決吳姓女子4個月有期徒刑、可易科罰金；鄭姓女子另提附帶民事訴訟求償30萬，法官判賠，換句話說，吳姓女子因為吳姓女子與鄭姓女子都是北市某社宅住戶，本案發生前就因為訴訟案件對彼此不滿。吳姓女子見到社宅群組有人轉貼「」的新聞，把她從鄭姓女子臉書抓來的柯基照、另外下載的雞鴨照加註文字後貼進群組，，她還補充「柯的律師一定會馬上提出抗告的」。「當事狗」是鄭姓女子的寵物，她認為柯基照如果沒得到她授權不可擅自重製、公開傳輸，，所以要提告究責。吳姓女子遭檢方起訴後，上了法院仍堅持清白，；就算法官覺得她犯法，依據最高法院的判決，她侵害的法律利益輕微，不具有實質違法性。台北地院指出，。本案柯基的照片放在柯文哲羈押的新聞下方搭配「雞鴨圖文」，；吳姓女子重製照片有醜化柯基犬飼主的目的，也足以造成飼主形象低落。法官認為，吳姓女子利用柯基照的理由不夠正當、毫無教育意義，對於人類智識文化資產沒有正面影響，甚至可能造成負面影響。判決提到，一般人對於別人擅自重製自己的照片並連結到嫌犯羈押的新聞，顯然不會認為無傷大雅或可以忍受，反而有絕大比例會認為自己的著作財產權、著作人格權遭到侵害，吳姓女子在審理期間始終未認罪但聲稱會悔過、真誠反省，並向鄭姓女子道歉，不過鄭姓女子要求法官重判，因為被告都不認錯。北院認為吳姓女子無法達成和解，並未減輕她造成的危害，再衡量她沒前科、犯罪動機手段等因素，判刑4個月可易科罰金。附帶民事訴訟也由同一位法官審理，考量。刑事與民事官司均可上訴。