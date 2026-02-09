我是廣告 請繼續往下閱讀

華晨宇拿下3塊地 未來在自己的家辦演唱會

華晨宇是誰？未婚、跟張碧晨育有一女

不同於多數歌手、演員必須租借場地才能辦演唱會、見面會，中國歌手華晨宇直接改寫規則，親口證實「拿下三塊地」，未來不用再為找場地傷腦筋，只要回到自己的地方就能搭舞台開唱，嗨喊：「」消息一出，「華晨宇拿下三塊地」立刻衝上微博熱搜，成為討論度最高的關鍵字之一。華晨宇日前在演唱會上與粉絲聊天時，突然丟出震撼彈，透露自己已在一個四季如春的地方買下三塊土地，還笑說那裡未來不只是演唱會場地，而是「有吃有喝有玩，甚至還有我們溫暖的房子」，等於直接把演唱會、樂園與生活空間一次打包，讓不少歌迷當場聽傻。其實華晨宇長期被粉絲稱為「火星人」，他也順勢把這個構想延伸成完整世界觀，直言火星不是只屬於自己，而是屬於所有歌迷，「我們共同都是火星的一份子，那我希望接下來找個機會，我也可以透過直播啊或者是...探討一下，怎麼把我們家裝修得漂亮一點，好不好啊！」未來想和大家一起研究要怎麼把這個「家」裝修得更漂亮。其實華晨宇曾打造沉浸式體驗的夢幻演唱會樂園，把音樂演出結合吃喝玩樂，試圖形塑專屬於歌迷的音樂烏托邦，但這類大型製作每次都得花費大量時間與金錢，從找地、租地、搭舞台到細節布置，成本與心力都相當驚人，這次乾脆直接購入三塊土地，一次解決所有痛點，有人笑稱這根本是「火星家園2.0」。華晨宇於2013年透過選秀節目出道，隔年發行首張個人專輯後，逐漸以強烈個人風格與創作能力累積高人氣。私生活方面，，目前已經5歲，雙方選擇在沒有婚姻關係的前提下共同撫養孩子，當時一度成為話題；近期華晨宇再度因為「直接買地辦演唱會」成焦點，外界也很關注他下一步還會把火星世界推進到什麼程度。