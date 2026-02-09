風靡全球的重量級 IP《寶可夢》即將邁入 30 週年里程碑，官方為了慶祝這值得紀念的時刻，特別選在美國時間 8 日晚間登場的第 60 屆超級盃（Super bowl 2026）中場黃金時段，釋出一支眾星雲集的全新廣告。這支名為「你最喜歡的寶可夢是哪隻？」的宣傳片，邀請各領域名人分享心頭好，其中最讓粉絲驚喜的莫過於流行天后女神卡卡（Lady Gaga）。她在片中不僅透露自己最愛的是擁有天籟歌喉的「胖丁」，更直接在鏡頭前獻唱了動畫中胖丁那首最具代表性的「催眠安眠曲」，逗趣又迷人的模樣瞬間引爆社群熱議。
名人最愛寶可夢是哪一隻？選擇特質都超符合本人
除了女神卡卡之外，這支廣告的陣容堪稱豪華，涵蓋了演藝圈與體壇的頂尖巨星。韓國大勢女團 BLACKPINK 成員 Jisoo（金智秀）選擇了擁有多種進化可能的「伊布」，認為可愛氣質與自己有些相像；F1 法拉利車隊的當家車手勒克萊爾（Charles Leclerc）則對應其在賽道上的飆速形象，選擇了帥氣的「風速狗」；西甲巴塞隆納足球金童耶馬（Lamine Yamal）則偏愛戰術多變、能靈活應戰的傳說寶可夢「基格爾德」。
此外，知名脫口秀主持人崔佛·諾亞（Trevor Noah）選擇了呆萌喜感的「可達鴨」，新生代饒舌歌手 Young Miko 鍾情於愛搗蛋的「耿鬼」，而加拿大女演員麥崔伊·拉曼克莉希南（Maitreyi Ramakrishnan）則挑選了優雅神秘的「倫琴貓」，每位名人的選擇都巧妙呼應了自身的性格與特質，而你心目中最喜愛的寶可夢是哪一隻呢？
隨著這支重量級廣告的曝光，也正式宣告《寶可夢》30 週年慶祝活動全面啟動。除了目前正籌備中的日夜活動計畫以及手遊《寶可夢 GO》即將推出的同名活動「What’s Your Favorite」之外，寶可夢官方也公開了「Pokémon Day Out」和「Pokémon Night Out」的活動，但對於這次大型紀念企劃內容仍未完整公布。外界普遍預測，真正的重頭戲極有可能會在 2 月 27 日的「寶可夢日（Pokémon Day）」當天揭曉，屆時或許會有更多令人意想不到的驚喜與新作情報同步公開！
全球名人最愛寶可夢一次看
美國天后 Lady Gaga：胖丁
南非喜劇演員 Trevor Noah：可達鴨
韓國女團 BLACKPINK Jisoo（金智秀）：伊布
摩納哥 F1 賽車手 Charles Leclerc：風速狗
西甲巴塞隆納足球員 Lamine Yamal：基格爾德
加拿大演員 Maitreyi Ramakrishnan：倫琴貓
波多黎各饒舌歌手 Young Miko：耿鬼
寶可夢30週年紀念宣傳片「What’s Your Favorite？」
資料來源：寶可夢公司、pokemongo
