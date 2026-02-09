我是廣告 請繼續往下閱讀

金恩：中信特攻就像家 迫不及待並肩作戰

▲再次重回特務軍團，金恩難掩興奮之情，他感性表示：「很開心能夠再次回到這支熟悉的球隊，中信特攻對我來說就像家一樣。」（圖／新北中信特攻提供）

新北中信特攻籃球隊今（9）日宣佈，為因應賽季衝刺需求，正式簽回全能鋒線外援「金恩」（Nick King）。金恩已於今晨抵達臺灣，將重新披上熟悉的 55 號黃衫，目標協助特務軍團在關鍵賽程中維持競爭力。現年30歲的金恩，身高203公分、體重102公斤，具備極強的持球進攻與策應能力。他在2022-2023賽季首度效力中信特攻時，初登板即狂轟41分驚豔全台；該季例行賽繳出場均25.8分、7.6籃板及4.4助攻的亮眼數據，是特攻奪下隊史首座總冠軍的核心拼圖。在離開特攻後，金恩曾先後轉戰臺南台鋼獵鷹及臺北富邦勇士。在2024-2025球季結束後，金恩返回美國進行高強度的自主訓練與體能強化，持續保持隨插即用的最佳競技狀態。中信特攻球團總經理劉志威表示：「金恩除了能迅速融入熟悉的團隊運作外，其豐富的賽事經驗與全能球風，可以幫助團隊在鋒線端有更多進攻選擇，協助球隊在關鍵賽程中維持競爭力！」隨著金恩加盟，特攻目前的外援陣容包括馬可（Marko Todorovic）、貝奇（Beau Beech）、飛克（Viktor Gaddefors）以及內馬（Nemanja Radovic）。球團期待金恩的回歸能為攻守兩端注入穩定且具備爆發力的即戰力。再次重回特務軍團，金恩難掩興奮之情，他感性表示：「很開心能夠再次回到這支熟悉的球隊，中信特攻對我來說就像家一樣。我很清楚球隊追求的目標，也很期待和隊友們再次並肩作戰，我會全力以赴幫助球隊爭取每一場勝利！」