新北市頂埔蝴蝶步道日前發生一起駭人聽聞的寵物棄養案件，一名民眾在登山散步途中，意外發現路邊草叢有一個被膠帶封住的紙箱正在詭異晃動。好奇心驅使下靠近查看，赫然驚見箱內竟布滿斑斑血跡，一隻灰色、毛茸茸的中型鼠類蜷縮在角落瑟瑟發抖。由於現場狀況相當異常，當事人研判這是一起惡意棄養事件，擔心動物遭遇不測，隨即小心翼翼將紙箱帶下山，並緊急通報新北市政府動物保護防疫處尋求協助，才讓這條小生命暫時脫離險境。
身價破萬龍貓遭棄養！好心人、動保處接力救援成功
動保處人員獲報後立即展開救援，經專業檢視確認，這隻受傷的動物正是俗稱「龍貓」的特殊寵物絨鼠。令人不忍的是，這隻龍貓傷勢嚴重，其右後腳掌中趾已經斷裂，腳部還有多處撕裂傷，且因傷口極新仍有出血狀況。獸醫研判，傷勢極可能是在遭遺棄過程中，因過度驚嚇與壓力導致動物自我噬咬，亦不排除是在野外遭野生老鼠攻擊所致。所幸經過動保處緊急進行傷口清創與穩定治療後，目前這隻歷劫歸來的龍貓已轉交由愛鼠協會接手，進行後續更專業的安置與照護。
事實上，外型可愛的「龍貓」屬於飼養門檻極高的特殊寵物，過去一般寵物級個體約新台幣 2 萬至數十萬元不等，若具特殊毛色、品種或冠軍血統，身價更可高達數十萬甚至百萬元，比一輛國產車還貴。
由於龍貓對環境條件異常敏感，絕非一般人能輕易飼養。動保處專家指出，龍貓原產於乾冷的高山環境，耐熱能力極差，最適宜的生存溫度僅在攝氏10至22度之間，一旦氣溫超過24度就容易導致中暑甚至死亡，可以說完全不適合台灣濕熱的天然氣候。飼主若要飼養，必須全天候開啟冷氣與除濕機維持恆溫恆濕。此外，龍貓天性膽小易受驚嚇，若遭受不當抓取或環境壓力過大，極易出現自殘、啃咬肢體等異常行為，且其醫療費用高昂，往往是衝動飼養者棄養的主因。
針對這起惡劣的棄養事件，新北市動保處嚴正呼籲，飼養特殊寵物前務必審慎評估自身能力與終身責任，切勿因一時興起而害了無辜生命。依據《動物保護法》規定，飼主不得任意遺棄動物，違者將面臨新臺幣3萬元以上、15萬元以下的重罰。民眾若發現類似不當飼養或棄養情形，可立即撥打1959動保專線或新北市動保處24小時通報電話，共同守護動物生命，別讓「龍貓」成為下一個流浪動物悲歌的主角。
資料來源：新北市動保處
