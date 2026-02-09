我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李奈映睽違3年回歸小螢幕，出道28年在《榮耀：她們的法庭》首當律師。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

韓劇新作《榮耀：她們的法庭》開播即掀起話題旋風，由李奈映、鄭恩彩、李清娥三位「女神級卡司」首度同框主演，組成專為女性被害者發聲的律師團，正面迎戰權勢結構、輿論壓力與被迫噤聲的真相。本劇是李奈映出道28年以來第一次演出律師角色，作為時隔3年回歸戲劇圈的作品讓她感到壓力非常大，為此她非常感謝老公元斌一直在身邊支持，甚至還陪著自己讀完了全部劇本。《榮耀：她們的法庭》是李奈映睽違3年重返小螢幕的回歸作，更是她出道28年以來首度挑戰律師角色，她在劇中飾演高知名度的「名人律師」尹羅映，長期站在媒體鎂光燈下，是輿論戰場上的關鍵人物。談到選擇這部作品作為回歸之作，李奈映透露老公元斌在準備角色期間給予極大支持，兩人甚至一起完整讀完劇本，她坦言，元斌同樣身為演員，非常理解角色需要承受的情緒消耗，不僅給出實際建議，也不斷鼓勵她「這真的不容易，但妳一定做得到」，由於角色經常出現在攝影棚而非單純法庭場景，她也特別進行發聲與語調訓練，希望找到能讓觀眾產生信任感的聲音。李清娥則徹底顛覆以往優雅形象，化身三人組中的行動派擔當黃賢珍，追查真相時毫不手軟，多場動作戲親自上陣，她形容角色內心炙熱、情感直接，是團隊中負責「爆發與憤怒」的存在，也笑說這次拍攝反而有被照顧的感覺，「現實裡我是姊姊，但片場反而像老么。」原因正是鄭恩彩雖然年紀較輕，卻在劇中飾演律師事務所代表，氣場十足，讓李清娥忍不住笑稱：「戲裡她是老闆，戲外卻很溫柔。」《榮耀：她們的法庭》劇情聚焦由姜信宰（鄭恩彩 飾）經營的女性被害者專門律師事務所，成員包括名人律師尹羅映（李奈映 飾）與熱血行動派黃賢珍（李清娥 飾），故事從一起震撼社會的案件揭開序幕：被封為「國民女婿」的知名男演員，遭控性侵未成年少女，18歲女高中生卻反被輿論指控是設局仙人跳，輿情幾乎一面倒，就在此時，黃賢珍從身為記者的前男友手中發現案件背後竟牽動足以撼動國家的性交易黑幕，然而在真相即將曝光前，前男友卻離奇遭到殺害，讓案件急轉直下。《榮耀：她們的法庭》一登場就火力全開，不僅首集刷新ENA月火劇首播收視紀錄，第二集全國平均收視更一路攀升至3.2%，討論聲量與好評同步炸裂，被網友封為「2026 年開年最敢拍韓劇之一」，社群上更是好評不斷，觀眾紛紛留言：「三個人站在一起就贏一半了」、「題材沉重但節奏超好」、「第一集看完背脊發涼，韓國真的很敢碰禁忌」，也讓《榮耀：她們的法庭》迅速成為開年最具話題度的戲劇之一。《榮耀：她們的法庭》以女性視角直擊權勢犯罪與輿論暴力，也因尺度與題材引發高度關注，該劇已於2月9日起在台灣大哥大MyVideo上線，每週一、二更新最新集數。