2026過年春節即將到來，到時返鄉與出遊人次將大增，這時國道休息站作為許多駕駛人的救星，提供長途駕駛休息補給，但在全台眾多國道服務區與休息站中，最有名的莫過於清水服務區、關西服務區，但根據《網路溫度計》近日公布「2025全台好評國道服務區」排行榜，冠軍意外由「南投服務區」黑馬奪得，其被民眾評價設施乾淨水準高，美食與美景兼具，還有滿滿的原住民元素，有機會成為今年過年返鄉與走春的熱門景點。
台灣「人氣第一國道服務區」換人了！黑馬冠軍打敗清水、關西
《網路溫度計》近日公布「2025全台好評國道服務區」排行榜，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》進行分析，調查2025年一整年數據，盤點全台國道服務區各大休息站聲量。根據本次榜單，冠軍並非知名度最高的清水服務區、關西服務區，竟由「南投服務區」黑馬奪得第一名寶座，聲量多達5539筆，驚險贏過第二名的清水服務區5262筆。
「2025全台好評國道服務區」排行中，冠軍是「南投服務區」網路聲量5539筆、亞軍則是「清水服務區」網路聲量5262筆、季軍由「中壢服務區」以網路聲量3971筆奪得。第四名至第十名依序為：「關西服務區」、「西螺服務區」、「東山服務區」、「湖口服務區」、「古坑服務區」、「西湖服務區」、「新營服務區」。
南投服務區化身國道好萊塢！新一代超強打卡景點、爽吃冠軍美食
據了解，南投服務區位於國道三號231k+598，以「藝、遊、味、境」為主題，由經營廠商營造成一個充滿布農族原民文化特色的服務區，將台灣原住民文化與南投特色美食結合在服務區內，改變大眾對於國道服務區的印象，讓服務區不單單只有休息功能，搖身一變成為文化與休息兼具的特色景點。
南投服務區有許多原住民元素的設計元素，最為特別的就是山丘上大大的「LAMUNGAN」，其在布農語意謂著「埡（音為ㄨˋ）口」，是山脈跟山脈交錯的最低點，藉此來代表南投服務區對各地旅客的歡迎之情，而其設計類似美國好萊塢的巨型看板，當時才剛開幕就吸引不少民眾朝聖，其餘還有如山型布農廊道、環圖列柱、百步靈蛇廣場都有有著濃濃的原住民元素。
值得一提的是，南投服務區不只是有著漂亮的風景以及大型藝術，服務區內還有各式各樣的美食供民眾享受，南投服務區由新東陽集團經營，進駐星巴克、漢堡王、三商巧福等品牌，並有在地名產如宜珍齋、農青碧綠農場、林吉園茶葉。今年還以「炙燒紅玉豬樂條」聯名商品，榮獲2025國道服務區票選活動「好好買」冠軍。
連廁所都拿特優！南投服務區超好買：客單價衝前3
不僅如此，南投服務區在設備維護方面也是大受顧客好評，其在2025年奪下「績優公廁」特優獎，其餘包括賣場動線、停車設計，也都讓多數來客給予5顆星正面評論，讚賞「這應該是國道3號上北向最棒之一的服務區了」、「整體環境乾淨明亮，動線規劃得很清楚，不會感到擁擠或混亂。停車位多、進出順暢，對長途開車的旅客來說真的很加分」、「廁所維持得相當乾淨，補充速度快，完全看得出管理團隊的用心」。
日前公路局公布15個服務區2025年營收，全台前5名營收王分別是清水、關西、西螺、泰安、東山，雖然南投服務區並非總營收前5強，仍表現出色，透過獨特的特色營運模式，名列全台「客單價」表現突出前3名。若民眾在今年有計畫過年返鄉或走春，不妨可以抽空前往南投服務區，一同感受當地的特殊人文特色與美食風景。
資料來源：網路溫度計、交通部公路局
