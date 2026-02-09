我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣「人氣第一國道服務區」換人了！黑馬冠軍打敗清水、關西

冠軍並非知名度最高的清水服務區、關西服務區，竟由「南投服務區」黑馬奪得第一名寶座，聲量多達5539筆，驚險贏過第二名的清水服務區5262筆。

▲南投服務區以網路聲量5539筆，榮獲「2025全台好評國道服務區」排行冠軍。（圖／新東陽南投服務區臉書）

冠軍是「南投服務區」網路聲量5539筆、亞軍則是「清水服務區」網路聲量5262筆、季軍由「中壢服務區」以網路聲量3971筆奪得。

▲「南投服務區」黑馬奪得第一名寶座，聲量多達5539筆，驚險贏過第二名的清水服務區5262筆。（圖／網路溫度計提供）

南投服務區化身國道好萊塢！新一代超強打卡景點、爽吃冠軍美食

最為特別的就是山丘上大大的「LAMUNGAN」，其在布農語意謂著「埡（音為ㄨˋ）口」，是山脈跟山脈交錯的最低點，藉此來代表南投服務區對各地旅客的歡迎之情，而其設計類似美國好萊塢的巨型看板，當時才剛開幕就吸引不少民眾朝聖

▲南投服務區在山丘上設計大大的「LAMUNGAN」巨型看板，類似美國好萊塢的巨型看板，當時才剛開幕就吸引不少民眾朝聖。（圖／交通部公路局提供freeway.gov.tw）

南投服務區由新東陽集團經營，進駐星巴克、漢堡王、三商巧福等品牌，並有在地名產如宜珍齋、農青碧綠農場、林吉園茶葉。今年還以「炙燒紅玉豬樂條」聯名商品，榮獲2025國道服務區票選活動「好好買」冠軍。

▲南投國道區以以「炙燒紅玉豬樂條」聯名商品，榮獲2025國道服務區票選活動「好好買」冠軍。（圖／新東陽臉書）

連廁所都拿特優！南投服務區超好買：客單價衝前3

其在2025年奪下「績優公廁」特優獎，其餘包括賣場動線、停車設計，也都讓多數來客給予5顆星正面評論

雖然南投服務區並非總營收前5強，仍表現出色，透過獨特的特色營運模式，名列全台「客單價」表現突出前3名