不可能抓不到兇手！張景森：國安局涉入血案

拿江南案對照 張景森：1984都敢殺人，1980更不意外

監察院報告列六大違失 情治系統「全面介入司法」

林宅血案「更具威脅性」 政治暴力警告反對者

真相遮蔽數十年 張景森：歷史不能被重新書寫

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及其家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責。前行政院政務委員張景森直言，這起案件是台灣黨外運動史上最沉痛的事件之一，之所以無法偵破，關鍵就是當時國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，他更不諱言說：「林宅血案是蔣經國幹的？我一點都不懷疑！」張景森指出，林宅血案發生於1980年戒嚴高峰期，是台灣黨外運動史上最沉痛的事件之一。林義雄的母親與年幼女兒在住家內遭到血腥殺害，而當時林義雄一家長期處於24小時監控、電話被監聽的狀態，在如此嚴密監視下發生重大兇案，「根本不可能抓不到兇手」。張景森認為，後續無法偵破的關鍵，正是情治系統在背後操控偵辦方向，誤導案情與輿論。40多年來的多次調查顯示，國安局不僅湮滅證據、阻撓調查，還拒絕全面解密相關檔案，唯一合理的解釋，就是「國安局涉入這個血案」。「國安局當時會幹這種慘絕人寰的政治屠殺嗎？」張景森毫不諱言表示，當然會啊！之前就幹過無數次，從中國殺到台灣。他指出，1984年發生的「江南案」，已經由司法認定是國安局策畫、黑道執行的政治暗殺，直接證明當時蔣經國體制下的特務，具備動機、能力與文化，會越過法律與人命界線來消除政治威脅。張景森點出，如果在1984年，國安局仍然會用殺害一名海外作家來「解決問題」，那麼在4年前、面對更直接威脅政權的黨外民主運動與美麗島事件，以冷酷的殺人來威嚇反對者，恐怕只是家常便飯。張景森進一步引用監察院2023年調查報告指出，林宅血案偵辦過程中，情治系統成立「三〇七會報」主導調查方向，嚴重干預司法，並出現誤導偵辦、排除情治人員涉案可能、阻撓證據蒐集、延遲甚至銷毀關鍵證物等情形。調查報告也揭露，當時曾透過操弄媒體散布不實訊息，誤導社會視聽，並包庇黑道與不良分子，利用其力量壓制異議人士。張景森直言，這些具體事實顯示，情治系統不只有能力做得到，也可能默許，甚至直接參與這起血案」。張景森分析，林宅血案從動機、能力與歷史邏輯來看，甚至比江南案更符合國安局可能介入的情境。林義雄作為本土黨外運動的領袖，其政治威脅對蔣經國體制而言，比海外異議作家江南更直接、更迫切。用殘酷的政治暴力來警告遏止反對者，應該是這些特務和黑幫能想到的最具體辦法。張景森提到，1980年的戒嚴體制下，國安局、警備總部、調查局與黑道網絡高度整合，權力集中、社會控制能力遠高於1984年，行動更容易隱蔽，也更容易掩蓋證據。他直言，「如果連後來江南案這種小事都敢殺人，當時更具威脅性的林宅血案，國安局涉入的合理懷疑自然更大」。張景森回顧時間線指出，1972年至1981年間，王永樹擔任國安局局長，掌握高度情蒐與行動能力；1980年林宅血案發生後，情治系統介入偵辦；1984年江南案，才正式證實國安局可為政治目的策畫殺人；直到2023年，監察院報告才正式揭露情治系統的違失，提供了合理懷疑的證據。張景森表示，林宅血案的兇手或許無法在法庭上被定罪，但從歷史結構與制度邏輯來看，蔣經國的威權體制對政治威脅毫不手軟，江南案證明國安局會政治殺人，而林宅血案的動機、能力與歷史脈絡更充分。張景森直言，合理懷疑國安局涉案，不是荒誕猜測，而是基於歷史事實、制度邏輯與公開報告的嚴肅推論，他更強調說：「歷史提醒我們，面對冷酷體制的暴力，我們不能被掩蓋、篡改或遺忘。如今這些殺人者的後代，還想要自己書寫歷史！令人感到憤怒！」