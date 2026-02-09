我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮教育界爆出震撼醜聞。一名伍姓前國小校長，前（2024）年出差期間竟與已婚女下屬發生婚外性關係，事後還傳送「濕了整晚！需要補一下」等具性暗示的訊息，遭女方指控性騷擾。案件經監察院彈劾並移送懲戒法院審理，懲戒法院近日作出判決，認定伍男違失重大，裁定「降壹級改敘」，成為其教育生涯難以抹滅的污點。判決指出，事件發生於113年11月21日。伍男與A女一同北上參加會議，會後與另一名國中校長聚餐飲酒。原本計畫搭乘Uber返回住宿處，卻因同行校長誤設目的地，加上司機後續另有行程，無法再折返原住處，伍男遂指示改往附近汽車旅館投宿。雙方在旅館房內發生性行為，伍男坦承此事，並主張是「雙方合意」。A女事後卻指控遭侵犯，對此檢察官審酌現有證據後，認為不足以證明違反性自主，予以不起訴處分。不過，懲戒法院認為，即便未構成刑事責任，伍男身為已婚校長，卻與已婚下屬發生不當關係，已明顯逾越專業與倫理分際，嚴重破壞他人家庭生活圓滿。法院進一步指出，真正構成懲戒重點的，是事後伍男的言語行為。隔日中午，伍男再度傳訊邀約A女用餐，遭拒後，竟傳送「濕了整晚！需要補一下」等帶有明顯性暗示的文字。伍男辯稱雙方互動熱絡，並無冒犯之意，但A女在調查時直言，看到訊息後感到「噁心死了」，人格尊嚴受到嚴重侵害。懲戒法院認定，該訊息已符合《性騷擾防治法》所稱之性騷擾，非單純玩笑或曖昧對話，而是利用職場關係延續不當性言語，造成對方心理壓迫與冒犯感受，嚴重違反公務人員應有的行為規範。法院強調，伍男身為國小校長，肩負教育領導與示範責任，理應以身作則、維護教育人員專業形象，卻接連發生婚外情與性騷擾行為，已動搖社會大眾對教育體系的信賴，並損害政府與學校整體聲譽。審酌相關情節後，法院指出，伍男案發後已遭撤除校長職務、回任教師，並記過兩次，亦在程序中表達悔意；但考量其行為對公務紀律與社會觀感造成的負面影響，仍有必要施以實質懲戒。最終裁定伍男「降壹級改敘」，以示警惕，並維護公務體系的基本倫理底線。