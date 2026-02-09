我是廣告 請繼續往下閱讀

115年度中央政府總預算、8年共1.25兆元的國防特別條例仍在立法院卡關，立法院長韓國瑜近期受訪時表示，會正式向總統賴清德提議，是不是要考慮「化」解朝野僵局。對此，陳培瑜今（9）日狠酸，作為最有機會主持相關公道、促進實質審核的人，沒作為還想丟包賴清德，「一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？」韓國瑜近日受訪表示，總統賴清德可能在新春會邀請五院院長進入總統府，他會正式向總統提議，是不是要考慮「化」這個字，來解決朝野僵局，因為衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有，應大事化小、小事化無、逢凶化吉。對此，陳培瑜表示，目前在立法院引起最大討論、高度社會共識的，就是該審而沒審的總預算、國防特別條例，不只美國關心，世界上非常多民主國家都表示關心，希望台灣可以保護自己，發揮重要的戰略角色，促進與民主國家的合作。陳培瑜狠酸，韓國瑜是最有機會主持相關公道、促進預算實質審核的人，但可惜他到現在沒有作為，還想丟包給賴清德，「我們就要問，一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？」陳培瑜痛批，韓國瑜只會丟包、甩鍋，沒有擔當，不敢作為，甚至懷疑，是不是韓只肯聽傅崐萁、黃國昌，或是中共、鄭麗文相關指導？「韓院長，請你拿出肩膀，負起責任，扛起擔當」。