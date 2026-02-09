我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年米蘭冬季奧運戰火點燃，台灣代表團在開賽第2天就迎來重大突破。台美混血好手余睿（Sophia Velicer）於台灣隊本屆的首個項目女子10+10公里雙式混合賽中，以1小時03分57秒5的成績順利衝過終點線。這不僅讓她成為台灣史上首位完成該項目的女子選手，更在亞洲參賽者中高居第2，用實力與汗水在銀白雪地上刻下台灣名字。現年26歲的余睿，堪稱是文武雙全的奇才。她出生於美國密西根州，13歲移居瑞士，目前正在挪威科技大學研讀神經科學碩士。在跨入滑雪領域前，她曾是一名長期接受訓練的競技游泳選手，直到22歲才正式轉入專業越野滑雪訓練，僅花4年時間就從業餘愛好者躍升為奧運國手。在日前的10+10公里雙式混合賽中，余睿頂住低溫與體能極限，最終在52名頂尖選手中順利完賽。寫下隊史新頁後，她在個人社群平台上難掩激動，直呼這一切「太瘋狂了」。余睿特別感謝從美國、台灣及世界各地飛往米蘭的親友應援團，讓她在異鄉雪地感受到滿滿的愛。她感性發文：「我的第一場奧運比賽順利完賽，正式成為台灣第一位參加女子越野滑雪的選手，這份幸福感簡直難以言喻！」儘管並非在台灣長大，但余睿對台灣有著極深的連結。她在賽後採訪時透露，決定代表台灣出賽是受母親的鼓勵，而這份選擇讓她感到無比光榮。余睿深情告白：「台灣是我愛的國家，即使我成長背景不同，但我始終與這塊土地有很深的連結。能代表台灣出賽，我感到非常驕傲。」隨著余睿完賽，台灣代表團在米蘭冬奧的士氣大振，台灣隊下一個賽事將在2月10日，由余睿出戰女子（傳統式）競速以及李宇翔出戰男子短曲。