▲方文琳（右）現在很認真養生，女兒于齊薇（左）都會盯著她複診。（圖／記者李欣容攝）

方文琳和女兒于齊薇日前騎車環島，今（9）日舉辦分享記者會，2024年9月曾診斷出食道癌零期，于齊薇分享當時她接獲消息，太害怕媽媽死掉在捷運上就哭了出來，也因為生病，方文琳顯少唱歌，今年尾牙推了20場活動，少賺百萬。方文琳2年前檢查出食道癌零期，目前已經康復，每半年要追蹤一次，但上次檢查出肺部有結節，3月時要再去做電腦斷層，不過方文琳完全不記得檢查日期，都靠于齊薇提醒，于齊薇說當時正在上表演課，接到媽媽傳來的訊息，腦袋瞬間一片空白，「不知道該回什麼，整堂課心都不在上面。」甚至坐捷運回家路上就哭出來了。于齊薇說，「一定是先往最壞的方向想，尤其上網查那些資訊，那時候還不確定她是第幾期，幸好後續都有在維持。」方文琳也心疼女兒，「她們怕我死掉。」現在于齊薇都會盯著方文琳複診，就連記者會上方文琳要喝茶，于齊薇看到茶在冒煙，馬上就在她耳邊說，「太燙了。」以前方文琳睡前都會喝高粱，現在也戒掉這個習慣。也因為食道癌的關係，方文琳許久沒唱歌，之前在舞台劇《明星養老院》中開金嗓，還是王偉忠說服她的，方文琳自嘲，「我覺得唱得比較好了！」經紀人在旁邊興奮喊，「那我們可以接尾牙囉！」因為今年尾牙季方文琳推了至少20場，少賺了7位數。