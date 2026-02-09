農曆年節將至，家家戶戶陸續更換舊春聯，迎接新年新氣象，命理師詹惟中近日拍影片提點貼春聯的玄機，特別強調今年一定要避開「馬」字、馬的圖案，否則會好事多磨，並提醒貼春聯時要小心上下聯不能搞混、福字不能顛倒、避免辭不達意亂選聯三個禁忌，否則會分別造成全年寓意走針、得到反向運勢及敗運的下場。
春聯避開馬字和圖案 否則小心好事多磨
詹惟中提醒，2026年是丙午年，春聯不能隨便貼，因為五馬當值，春聯一定要避開馬字、馬的圖案，「這叫做值神在位，不可沖撞，貼了小心好事多磨。」
貼春聯三大禁忌 犯其一全年寓意走針
此外，詹惟中說，貼春聯有三個禁忌，若犯了其中一個，有可能全年的寓意會走針，第一上下聯不要搞混，否則等於是運勢的反向，面對大門時，右手邊是上聯，左手邊是下聯；第二福字不能倒貼，否則等於是把福氣推在門外，「門內可以倒貼，因為迎福到，門外不行，正貼代表開門迎福的禮數。」
詹惟中表示，最後貼春聯不能辭不達意亂選聯，要不等於鬧笑話又敗運，「春聯是新年的運勢預告，不要瞎湊數，選聯要貼合自家情況的，才能夠接對天地之情」，他舉例，見過有人把新婚的聯貼在大門上，「那叫做尷尬又漏氣。」
另外，詹惟中補充，貼春聯盡量用手寫的比較有能量，且如果春聯取得方式來自於很有能力的人，或是有寺廟高僧的簽名都會加分，而春聯的字體盡量厚實，能夠增添好事有成。
貼文曝光後，有網友表示，已經買了有馬匹圖案的春聯，詹惟中回覆：「還是一樣很棒！」有人問門外貼「出入平安、財源廣進」及「旺」字，是否可行，詹惟中表示：「可以。」還有網友說民意代表送的春聯很多都有馬字，詹惟中表示，如果該民代很優秀，可以請對方簽個名。
資料來源：詹惟中 就是愛算命臉書
